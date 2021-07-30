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"Это будет арест": адвокат Чауса рассказал, куда увезли скандального экс-судью

30 июля 2021, 17:58
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Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

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Николай Чаус нашелся после похищения / УНИАН

Бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обнаруженного в одном из сел Винницкой области, везут в Киев в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщил его адвокат Юлиан Балан, жена подтвердила, что на обнародованных фото именно Чайс.

"Я пообщался с его адвокатом из Киева, мы узнали, что его сейчас везут в НАБУ. Пообщался с его женой, она утверждает, что это он, и фотография, наверное, довольно свежая. Предполагаю, что это единственная возможность легализовать его нахождение на территории Украины после того, как его похитили, и тот факт, что он сейчас появился и его взяли в СБУ или НАБУ или другие органы, - наверное, это будет арест и далее уголовное производство по делу, которому он был объявлен в розыск", - рассказал адвокат, передает Украина 24.

Отметим, сегодня, 30 августа, экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью.

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Чаус рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что этот человек находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Дело судьи Чауса - о чем ранее сообщал Главред:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Арестовать Чауса не удалось, так как Верховная Рада не смогла оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после чего он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. По его словам, судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением. Как утверждал судья, из соображений безопасности он принял решение передать правоохранителям материалы на лиц, которых он связывает со своим похищением.

Николай Чаус НАБУ
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