Похищение судьи Чауса: схвачен один из подозреваемых

Прокуроры намерены требовать его предварительного ареста.
Появились подвижки в деле о похищении в Молдове сбежавшего из Украины бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. 9 мая в Кишиневе задержали одного из подозреваемых в преступлении, сообщает Телеграм-канал Шептун.
30-летний подозреваемый был задержан на въезде в страну. Это была совместная операция прокуроров по борьбе с организованной преступностью и офицеров уголовного преследования.
10 мая подозреваемому выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса. Прокуроры намерены требовать его предварительного ареста.
Похищение Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
- В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.
Автор: Диана Беловодская