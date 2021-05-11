Похищение судьи Чауса: схвачен один из подозреваемых / beztabu.net

Появились подвижки в деле о похищении в Молдове сбежавшего из Украины бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. 9 мая в Кишиневе задержали одного из подозреваемых в преступлении, сообщает Телеграм-канал Шептун.

30-летний подозреваемый был задержан на въезде в страну. Это была совместная операция прокуроров по борьбе с организованной преступностью и офицеров уголовного преследования.

10 мая подозреваемому выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса. Прокуроры намерены требовать его предварительного ареста.

Похищение Николая Чауса: