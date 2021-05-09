Похищение скандального судьи-беглеца Чауса: в СБУ сделали громкое заявление

Николай Чаус / УНИАН

Стали известны новые подробности в деле о похищении в Молдове сбежавшего из Украины бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу, рассказал УНИАН пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.

"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу", - сказал Дегтяренко.

Пресс-секретарь уточнил, что производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 и 332 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение; незаконная переправка лиц через государственную границу).

Представитель СБУ добавил, что пока другие данные разглашению не подлежат.

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Дело Николая Чауса: