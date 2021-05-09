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Похищение скандального судьи-беглеца Чауса: в СБУ сделали громкое заявление

9 мая 2021, 15:54
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Николая Чауса могли незаконно переправить через государственную границу, говорят в СБУ.

СБУ открыто дело из-за похищения Чауса
Николай Чаус / УНИАН

Стали известны новые подробности в деле о похищении в Молдове сбежавшего из Украины бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу, рассказал УНИАН пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.

"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу", - сказал Дегтяренко.

Пресс-секретарь уточнил, что производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 и 332 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение; незаконная переправка лиц через государственную границу).

Представитель СБУ добавил, что пока другие данные разглашению не подлежат.

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Дело Николая Чауса:

  • В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
  • В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
  • В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
  • В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
  • После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
  • В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.
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