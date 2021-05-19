Судья Чаус сделал заявление о похищении и объявил компромате на "влиятельных лиц"

Николай Чаус / УНИАН

Судья Николай Чаус записал и выложил новое видео, в котором он заявил о передаче для публикации материалов на "влиятельных лиц в Украине". Он заявил о похищении и рассказал о том, что скоро приедет в Украину с адвокатами и даст подробные показания.

"Люди, которые причастны к моему похищению в 2016 году боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. Зная их возможности, в том числе финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных", - сказал Чаус.

При этом он анонсировал свой приезд в Украину и заявил, что даст ответы на все вопросы украинцам, Национальному антикоррупционному бюро и Госпогранслужбе.Читайте такжеСкандальный судья Чаус записал обращение и анонсировал громкие разоблачения

Примечательно, что видеофайл, опубликованный на его Telegram-канале, называется "Гран, привет!". Издание Страна считает, что речь может идти об Александре Грановском.

Дело судьи Чауса