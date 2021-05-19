Судья Чаус сделал заявление о похищении и объявил компромате на "влиятельных лиц"

Николай Чаус заявил, что скоро он будет в Украине с адвокатами.
Судья Николай Чаус записал и выложил новое видео, в котором он заявил о передаче для публикации материалов на "влиятельных лиц в Украине". Он заявил о похищении и рассказал о том, что скоро приедет в Украину с адвокатами и даст подробные показания.
"Люди, которые причастны к моему похищению в 2016 году боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. Зная их возможности, в том числе финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных", - сказал Чаус.
При этом он анонсировал свой приезд в Украину и заявил, что даст ответы на все вопросы украинцам, Национальному антикоррупционному бюро и Госпогранслужбе.Читайте такжеСкандальный судья Чаус записал обращение и анонсировал громкие разоблачения
Примечательно, что видеофайл, опубликованный на его Telegram-канале, называется "Гран, привет!". Издание Страна считает, что речь может идти об Александре Грановском.
Дело судьи Чауса
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.
- 9 мая в Кишиневе задержали одного из подозреваемых в похищении Чауса.