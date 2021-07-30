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Похищенный судья Чаус нашелся в Винницкой области: пришел в трусах в село Мазуривка

30 июля 2021, 16:01

Супруга судьи Светлана узнала на фотографии своего мужа.

Судья Чаус оказался в деревне Мазуривка Винницкой области возле границы с Молдовой / Telegram-канал Политика страны

Судья Николай Чаус объявился в селе Мазуривка Винницкой области, которое находится неподалеку от границы с Молдовой. Он пришел в деревню в трусах и заявил о похищении.

Издание Страна утверждает, что согласно обсуждаемой версии в СМИ, Чаус мог быть похищен сотрудниками украинской разведки. По словам старосты Мазуривки Леонида Витковского, Чаус лично заявил о своем похищении.

Супруга Светлана уже узнала своего мужа на фотографии.

"Да, это он. Только седой", - заявила жена судьи.

Согласно данным журналистов, дело Чауса теперь будет расследовать Служба безопасности Украины. Туда пытаются передать дело судьи.

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Дело судьи Чауса

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Арестовать Чауса не удалось, так как Верховная Рада не смогла оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после чего он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. По его словам, судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением. Как утверждал судья, из соображений безопасности он принял решение передать правоохранителям материалы на лиц, которых он связывает со своим похищением.

Винницкая область Николай Чаус
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