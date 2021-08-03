Скандал и позор перед Западом: эксперт рассказал, чем обернется Украине скандал с Чаусом

Дело Чауса не обернется серьезными последствиями для власти Зеленского - политолог / УНИАН

История с судьей Николаем Чаусом грозит Украине серьезным международным скандалом. Появление служителя фемиды было делом времени – он много знает о делах прошлой власти и должен был дать соответствующие показания. Однако история с его похищением, появлением и противостоянием НАБУ и СБУ по этому делу привела к ситуации, в которой стране грозит международный скандал. Случай не повлияет на позиции власти Зеленского, однако президенту наверняка придется объяснять инцидент с Чаусом в Вашингтоне. Об этом заявил Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что появление Чауса было лишь делом времени – судья нужен был для того, чтобы дать показания на прошлую власть. Чаус много знает о сделках во времена президентства Порошенко, о чем и должен был рассказать.

"Легитимация Чауса стала лишь вопросом времени - он много знает о сделках предыдущего режима Порошенко, потому что он был ручным судьей. Соответственно, решения, которые им принимались, были политическими. Именно поэтому его похитили из Молдовы и искали варианты легитимации в Украине как того, кто может дать показания", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, ситуация привела к скандалу: у Украины уже ухудшились отношения с Молдовой, а сама история появления Чауса с противостоянием за его задержание между НАБУ с СБУ отразится на международном имидже Украины. Ситуация стала позором, и теперь Зеленскому во время визита в США наверняка лично придется объяснять, что произошло.

"Понятно, что сейчас это уже не только украинский скандал, а международный, в который вовлечены различные политические игроки. Украине теперь придется объяснять всю эту интригу и позор перед западными партнерами. Ко всему об этой истории у Зеленского непременно спросят и в Вашингтоне - если неофициально в Госдепе, то, по крайней мере, можно ожидать вопрос от журналистов. Ведь за НАБУ стоят США, которые видят в этой институции инструмент влияния на украинскую политическую элиту. Поэтому Киеву теперь нужно придумать какое-то приличное объяснение всему тому, что происходит", - объяснил политолог.

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Также он добавил, что дело Чауса не будет иметь серьезных политических последствий для власти Зеленского. Но данная ситуация непременно отразится на международном имидже Украины.Читайте такжеОстанемся без денег и поддержки: чем Украине грозит скандал вокруг экс-судьи Чауса

"Однако Чаус не будет Уотергейтом, который изменит режим Зеленского. Это - лишь один из элементов политического кризиса наряду с неуправляемостью силовых структур, когда те используют не для борьбы с внешним врагом, а для внутренней политической борьбы. Именно поэтому и происходят факапы, которые мы наблюдали с гонкой автомобилей и перепиской НАБУ и СБУ через Фейсбук. Банковая не хочет мыть руки, то есть освобождать Татарова и других ответственных за силовые структуры персонажей. Сейчас вопрос только за обоснованием позиций и отражением атак НАБУ. Но ввиду того, что Банковая игнорирует любые правовые нормы, вряд ли они будут заниматься судами или какими-то процедурными моментами. Заставить НАБУ молчать или заткнуть рот оппозиции не удастся, поэтому эта ситуация будет иметь негативные последствия для внешнеполитического имиджа Украины", - подчеркнул Виталий Кулик.

Дело судьи Чауса

Судью Чауса подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Согласно версии следствия, предполагаемую взятку он закопал в банках на огороде. Чаус не был арестован, так как Верховная Рада в оперативном порядке не рассмотрела данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск. Он уехал в Молдову, где сдался местным властям.

Глава МВД Молдовы в апреле 2021 года сказал, что Чауса похитили. По словам Павела Войку, судью похитили иностранцы, которые приехали с территории Украины.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором заявил о намерении приехать в Украину и ответить на все вопросу НАБУ и ГБР по своему делу. Как заявил служитель фемиды, он передал правоохранителям материалы на лиц, которых считает причастными к своему похищению.

30 июля Чаус неожиданно появился в селе Мазуривка Винницкой области, которое находится неподалеку от границы с Молдовой. Он пришел в деревню в трусах и заявил о похищении.

В тот же день адвокат Чауса заявил, что судью везут в Киев в Национальное антикоррупционное бюро.

У НАБУ и СБУ возник спор о том, кто должен работать по делу судьи Николая Чауса. Ситуация вылилась в противостояние правоохранительных органов с применением спецназа. Сотрудники НАБУ по улицам Киева преследовали своих коллег из спецслужбы с требованием остановить автомобиль, в котором везли Чауса.