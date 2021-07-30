Битва за Чауса: НАБУ показало видео погони за судьей, а СБУ заявила, что служителя Фемиды у них нет

НАБУ отбирает Чауса у СБУ / Скриншот

Представители Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины в пятницу, 30 июля, устроили автогонки по улицам столицы.

В частности, НАБУ пыталось догнать автобус СБУ, в котором находился одиозный беглый экс-судья Николай Чаус. Его сегодня утром задержали на Винничине в одних трусах.

Позже НАБУ опубликовала видео погони за машинами СБУ, на кадрах которого видно, как детективы Бюро требуют у сотрудников СБУ остановиться и не препятствовать работе правоохранителей.

Тем не менее микроавтобус СБУ неоднократно блокировал движение детективов антикоррупционного бюро.

Как пишет УНИАН, Чауса доставили в центральное управление Службы безопасности Украины, которое находится по адресу Владимирская, 33, в Киеве.

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Вечером адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил, что СБУ официально заявила об отсутствии его подопечного в здании Службы безопасности

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - написал в своем Телеграм-канале адвокат.

Напомним, судья Николай Чаус объявился в селе Мазуривка Винницкой области, которое находится неподалеку от границы с Молдовой. Он пришел в деревню в трусах и заявил о похищении.

СМИ предполагают, что Чаус мог быть похищен сотрудниками украинской разведки. По словам старосты Мазуривки Леонида Витковского, Чаус лично заявил о своем похищении. Супруга Светлана уже узнала своего мужа на фотографии и отметила, что он поседел.

Чем прославился судья Чаус:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Но арестовать Чауса не удалось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после этого он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. Он сказал, что судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением.