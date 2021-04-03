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В Молдове пожаловались на похищение украинского судьи-взяточника

3 апреля 2021, 20:00
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Адвокат Чауса Юлиан Балан сегодня сообщил, что группа неизвестных вооруженных мужчин в центре Кишинева похитила украинского судью.

Николай Чаус 3
В Молдове похитили судью Чауса / УНИАН

В Молдове заявили о похищении скандального украинского судьи Николая Чауса, который прославился тем, что закапывал у себя в огороде банки с деньгами.

Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы, пишет молдавское агентство Newsmaker.

Адвокат Чауса Юлиан Балан сегодня сообщил, что группа неизвестных вооруженных мужчин в центре Кишинева похитила украинского судью. Факт похищения судьи Чауса подтвердила агентству Newsmaker пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15", - рассказала она.

Дело Николая Чауса - что необходимо знать:

  • В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
  • В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
  • В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
  • В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
  • После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
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