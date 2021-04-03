В Молдове пожаловались на похищение украинского судьи-взяточника

В Молдове похитили судью Чауса / УНИАН

В Молдове заявили о похищении скандального украинского судьи Николая Чауса, который прославился тем, что закапывал у себя в огороде банки с деньгами.

Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы, пишет молдавское агентство Newsmaker.

Адвокат Чауса Юлиан Балан сегодня сообщил, что группа неизвестных вооруженных мужчин в центре Кишинева похитила украинского судью. Факт похищения судьи Чауса подтвердила агентству Newsmaker пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15", - рассказала она.

Дело Николая Чауса - что необходимо знать: