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Соратница Медведчука нардеп ОПЗЖ Королевская с мужем сложили мандаты — источник

29 января 2023, 13:56
Наталья Королевская после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пропустила все заседания в ВР и уехала за границу.
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Наталья Королевская / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата.

Также соответствующее заявление написал и ее муж Юрий Солод, сообщил источник РБК-Украина в Верховной Раде.

"Заявления в Верховную раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", — рассказал источник.

Как известно, Королевская народный депутат Украины XIX созыва от пророссийской партии ОПЗЖ. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, пропустила все заседания в ВР, уехала за границу. Имеет гражданство России.

Напомним, ранее Зеленский своим указом лишил гражданства Украины четырех коллаборантов и госизменников. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ренате Кузьмине.

Украинский гарант отметил, если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и действия властей будут соответствующими.

Напомним, что в сентябре госизменник Виктор Медведчук был передан россиянам в обмен на защитников Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь из них были ранены во время российского теракта в Еленовке.

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