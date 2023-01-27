Закрывала лицо и отворачивалась: Тимошенко подловили на пляже в Дубае во время войны

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко находилась на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2023 года.
Ее заметили на отдыхе в Дубае 5 января. Об этом сообщается в расследовании журналиста Михаила Ткача.
По его данным, бессменный лидер "Батькивщины" проводила время на вилле пятизвездочного отеля "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра.
В материале идет речь о том, что Тимошенко отдыхала вместе с мужем Александром и своей семьей.
Ткач также уточнил, что нардеп в ОАЭ вела осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие. Например, Тимошенко садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.
На опубликованных кадрах видно, что заметив журналистов, Тимошенко начала закрывать лицо и отворачиваться от снимающей ее камеры.
Добавим, что как только Тимошенко заметила внимание к себе представителей СМИ, она сразу покинула пляж. Журналисты резюмировали, что через несколько дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что зять Тимошенко Артур Чечеткин неплохо проводит время в Париже.
Именно в столице Франции, в одном из ночных клубов зятя Юлии Владимировны, засветила в Instagram российская модель Анастасия Пруткина.
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