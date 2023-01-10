Президент лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина

Украинский гарант подчеркнул, что это не последние такие решения. Службы продолжают работать.

Зеленский лишил гражданства Украины четырех коллаборантов / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины четырех коллаборантов и госизменников. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ренате Кузьмине. Об этом он сказал во время своего вечернего видеообращения.

"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", - сказал Зеленский.

Украинский гарант отметил, если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и действия власти будут соответствующими.

"И это не последние такие решения. Службы работают", - добавил глава государства.

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