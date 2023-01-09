'Надо достроить элементы государства': в ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок

Советник руководителя Офиса президента считает, что Зеленский должен идти на второй срок, чтобы доработать переходный период.

В ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок / ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, будет ли баллотироваться украинский гарант Владимир Зеленский на второй срок. Подоляк подчеркнул, что он не обсуждает эту тему с президентом, а потому высказывает личное мнение.

"Мы эти вопросы не обсуждаем, потому что война. Я искренне об этом говорю. Я отношусь к категории более радикальных людей. Я считаю, что исходя из анализа психотипа президента, мы должны эффективно довести до конца войну, то есть должны ее выиграть. Для этого психотип Зеленского идеально подходит", - отметил Подоляк в интервью канала "Рада" в рамках телемарафона.

Советник руководителя Офиса президента считает, что Зеленский должен идти на второй срок, чтобы доработать переходный период.

"Несмотря на Украину, как страну, которая очень любит дискутировать внутрь после победы – кто главный победитель, мне кажется, что Зеленский точно должен идти на второй срок. Но это мы не обсуждаем с ним. Это мое личное мнение. Я считаю, что он должен доработать переходный период. Надо достроить элементы государства. И он, как человек, который внутренне находится и в войне, и понимает выход из войны, должен это отработать", - добавил советник.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что планирует оставаться президентом Украины до победы страны в войне против РФ.

"До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили", - отметил Зеленский.

Ранее украинский гарант заявлял, что не сможет пойти на третий срок властвования как это сделал генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. По его словам, это очень долго для правления.

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