Как были жалкими террористами, так и остались: Зеленский разнес РФ и заявил, что ВСУ сбили 45 дронов

В стране-агрессоре России воцарился страх – Москва проиграет, дроны с ракетами и другими вооружениями им не помогут, сказал Владимир Зеленский.

Войска Украины 1 января сбили 45 вражеских беспилотника - Зеленский / Коллаж фото Офис президента, АрміяInform

Силы обороны Украины 1 января за ночь сбили 45 иранских дронов, которые запустили оккупанты РФ. Захватчики как были жалкими террористами, так ими и остались. В России царит страх – Москва потерпит поражение в войне, и никакое вооружение ей не поможет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения он рассказал о том, что украинские военные в новогоднюю ночь сбили 45 иранских дронов, которые оккупант Россия запускала по территории Украины.

В частности, 33 дрона сбили летчики с зенитчиками. Еще 12 сбитых беспилотника на счету ПВО Сухопутных войск.

Президент поблагодарил военных и добавил, что в России воцарился страх. Государство-оккупант проиграет войну – никакое оружие Москве не поможет.

"Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни - это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ракетные удары РФ по Украине 31 декабря

Агрессор Россия 31 декабря запустила ракеты по Украине. В Киеве прогремели взрывы. В ряде городов для безопасности решили выключить свет. Сообщалось о прилетах в Киеве, Хмельницком, Запорожье и Николаеве.

В Киеве в результате атаки оккупантов погиб один человек, 13 людей пострадали. СМИ сообщали о прилетах в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. Вблизи станции метро Дворец Украина случилось попадание в отель.

Оккупанты России запускали ракеты и иранские дроны по Украине и в новогоднюю ночь. Оккупанты цинично писали на дронах "С Новым годом".

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