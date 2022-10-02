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ФСБ была категорически против, но Путин настоял на обмене защитников Мариуполя на Медведчука – WP

2 октября 2022, 09:42

В Украине радовались, что удалось освободить своих героев, а в России с отвращением сделали выводы о "ценностях" Путина, отметили журналисты.

Путин, Медведчук
ФСБ была против решения Путина, поскольку понимала реакцию общественности - СМИ / Коллаж УНИАН, СБУ

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин настоял на том, чтобы пленные защитники Мариуполя были обменены на его кума Виктора Медведчука. Российская ФСБ была резко против из-за реакции российской общественности. Но Путин силовиков не послушал. Для Украины обмен стал победой, а в РФ такое решение осудили.

Журналисты американской газеты Washington Post пишут, что именно глава РФ настоял на том, чтобы пленных героев Азовстали обменяли на Медведчука. Путин не послушал силовиков, которые ему говорили, что обмен вызовет негативную реакцию у его сторонников в обществе.

"Показательно, что Путин предпочел обменять своего прихлебателя и одного из доверенных лиц в Украине Медведчука, на героев Мариуполя. В Украине очень многие радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно", - сообщил журналистам один из источников.

В материале со ссылкой на беседу с украинскими чиновниками сказано, что обмен сильно беспокоил ФСБ РФ.

"ФСБ была категорически против. Они осознавали последствия того, как ситуация будет выглядеть для общественности", - отметил один из источников.

В итоге Зеленский назвал возвращение украинских героев победой Украины, а в России решение Путина было подвергнуто резкому осуждению.

"Посредником, обменивавшимся сообщениями между Москвой и Киевом, был российский олигарх Роман Абрамович, который находится под санкциями Европейского Союза за его тесные связи с Путиным. Абрамович в течение нескольких месяцев курсировал между Эр-Риядом и Москвой, чтобы договориться о обмене, обсуждая вопрос с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Абрамович информировал украинских чиновников о взглядах Кремля, даже несмотря на то, что некоторые из первых помощников Зеленского сомневались, что Путин в конечном итоге одобрит намечающуюся сделку, утверждают знакомые с этим вопросом", - подчеркнули в WP.

Возвращение защитников Мариуполя в Украину

Официальные Киев и Москва 21 сентября провели обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен был в Черниговской области.

Украина вернула домой 215 украинских военных, в том числе более 100 бойцов Азов.

В Россию вернулись 55 человек. По словам президента Зеленского, в Москву отправили подозреваемого в совершении государственной измены кума Путина Виктора Медведчука. Только за одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

Смотрите видео ТСН - как возвращались домой освобожденные защитники Украины

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ФСБ Азов Виктор Медведчук Владимир Путин война России и Украины
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