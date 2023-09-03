Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

В Черном и Азовском морях находится 12 российских судов.

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РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

Российские оккупанты совсем скоро могут атаковать Украину ракетами. РФ вывела в Черное море малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Сообщается, что этот корабль может выпустить 8 "Калибров". Украинцев просят не игнорировать тревогу.

"Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Реагируем оперативно и правильно", — говорится в сообщении.

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Известно, что в Черном и Азовском морях находится 12 судов.

Ракетная атака РФ

Напомним, что в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ по Украине. Воздушные силы готовятся к усилению атак. Сегодня мы имеем такое многообразие средств ПВО, которого нет во всем мире, но для полной защиты этого мало.

2 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Позже глава Криворожского района Евгений Ситниченко сообщил, что в городе успешно отработала ПВО.

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию в Винницкой области. Ракеты россияне запустили из акватории Черного моря. Один "Калибр" удалось уничтожить, другая ракета попала в одно из частных предприятий.

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