Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

Российские оккупанты совсем скоро могут атаковать Украину ракетами. РФ вывела в Черное море малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Сообщается, что этот корабль может выпустить 8 "Калибров". Украинцев просят не игнорировать тревогу.
"Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Реагируем оперативно и правильно", — говорится в сообщении.
Известно, что в Черном и Азовском морях находится 12 судов.
Ракетная атака РФ
Напомним, что в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ по Украине. Воздушные силы готовятся к усилению атак. Сегодня мы имеем такое многообразие средств ПВО, которого нет во всем мире, но для полной защиты этого мало.
2 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Позже глава Криворожского района Евгений Ситниченко сообщил, что в городе успешно отработала ПВО.
Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию в Винницкой области. Ракеты россияне запустили из акватории Черного моря. Один "Калибр" удалось уничтожить, другая ракета попала в одно из частных предприятий.
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