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Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
3 сентября 2023, 17:25 обновлено 3 сентября, 17:34
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В Черном и Азовском морях находится 12 российских судов.
Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ
РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

Российские оккупанты совсем скоро могут атаковать Украину ракетами. РФ вывела в Черное море малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Сообщается, что этот корабль может выпустить 8 "Калибров". Украинцев просят не игнорировать тревогу.

"Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Реагируем оперативно и правильно", — говорится в сообщении.

видео дня

Известно, что в Черном и Азовском морях находится 12 судов.

Ракетная атака РФ

Напомним, что в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ по Украине. Воздушные силы готовятся к усилению атак. Сегодня мы имеем такое многообразие средств ПВО, которого нет во всем мире, но для полной защиты этого мало.

2 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Позже глава Криворожского района Евгений Ситниченко сообщил, что в городе успешно отработала ПВО.

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию в Винницкой области. Ракеты россияне запустили из акватории Черного моря. Один "Калибр" удалось уничтожить, другая ракета попала в одно из частных предприятий.

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