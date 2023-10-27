Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

Недавно защитники Украины ударили по хранилищу российских захватчиков в Донецке. На этом складе находилась, среди прочего, трофейная техника, которую россияне захватили на поле боя. С помощью этой техники оккупанты хотели осуществить антиукраинскую провокацию. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Как подчеркнул Юсов, украинские воины попали в склад с высокоточным оружием, продемонстрировав свое мастерство и филигранную работу.
"Уничтожен состав батальонно-тактического уровня, значительное количество стрелкового вооружения и другие виды вооружений. В частности, отдельные образцы трофейного вооружения, которые удалось захватить врагу в боях. И не исключено, что эти образцы планировались к дальнейшей передаче, предыдущие разы которой фиксировались, в частности, для антиукраинских провокаций, например, передачи представителям ХАМАСа", - отметил Юсов.видео дня
По его словам, уничтоженный склад был значимым для захватчиков. Впрочем, россияне имеют еще много других складов.
"Но уничтожение каждого такого склада – усложнение логистики, усложнение возобновления поставок, решение вопроса ликвидации последствий подобных мероприятий – это все отвлекает силы и средства противника, и являются хорошими дополнительными случаями для украинских Сил безопасности и обороны, которыми обязательно будут и дальше пользоваться", - отметил представитель украинской военной разведки.
"Бавовна" в Донецке
Как сообщал Главред, в ночь на 23 октября в захваченном РФ Донецке бойцы Главного управления разведки Минобороны подорвали вражеский склад с боеприпасами. Уничтоженная база РФ принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск.
До этого ракетным ударом по Донецку было уничтожено 73 оккупанта. В результате были ликвидированы также 6 офицеров армии РФ, проводивших совещание.
Кроме того, ранее в центре Донецка прогремел мощный взрыв: был прилет по "администрации" Пушилина. По данным СМИ, в результате происшествия в Донецке пострадали два человека, а удары якобы были нанесены из РСЗО "Град".
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