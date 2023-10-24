Бойцы ССО сожгли "жирную" цель - российский РЛС "Зоопарк-1" за миллионы долларов

Бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" российских оккупантов.

Как сообщает Telegram-канал ССО, такую "жирную" вражескую цель украинские защитники "отминусовали" на Донецком направлении.

"На Донецком направлении ССО подстрелили "жирную" цель – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" (именно тот, которым любят хвастаться россияне)", - говорится в сообщении.

Операторы 3-го полка обнаружили и идентифицировали вражеский РЛС и скорректировали по нему огонь артиллерии.

"В результате профессиональных действий наших воинов российская армия понесла существенный ущерб", - рассказали военные.

"Как горят миллионы из российского бюджета – смотрите видео", - добавили бойцы ССО.

Смотрите видео - Бойцы ССО сожгли российский РЛС "Зоопарк-1":

РЛС "Зоопарк-1"

"Зоопарк-1" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.

Основным назначением комплекса является разведка огневых средств противника (РСЗО, артиллерия, минометы, тактические ракетные установки, комплексы ПВО) и корректировка огня. Также используется для слежения за воздушным пространством и контролем над беспилотными летательными аппаратами.

Боеприпасы в воздухе обнаруживаются с помощью РЛС и их траектория вычисляется, позволяя определить как точку стрельбы, так и район падения.

Один "Зоопарк" способен одновременно обнаруживать до 70 вражеских позиций за минуту и передавать их координаты в течение 20 секунд после залпа, часто еще до падения снарядов. Информация автоматически передается на командный пункт управления.

Комлекс используется РФ в ходе вторжения в Украину. По данным британской разведки, по состоянию на март 2023 года, Россия потеряла как минимум шесть радиолокационных комплексов "Зоопарк-1" в ходе вторжения.

Одна самоходная РЛС 1Л261 комплекса "Зоопарк-1М" была захвачена ВСУ в ходе контрнаступления. Стоимость системы "Зоопарк-1М", по данным Forbes, оценивают в около 25 миллионов долларов.