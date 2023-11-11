В Литве вступились за Украину и жестко наехали на Орбана

Литовский экс-министр иностранных дел Линас Линкявичюс отреагировал на критические высказывания главы венгерского правительства Виктора Орбана относительно Украины. Линкявичюс опубликовал заявление на своей странице в Twitter, где высказал свое мнение относительно взглядов Орбана.
Бывший министр Литвы считает, что именно Венгрия, своей политикой и решениями, отдалилась от Европейского Союза. Дипломат также отметил, что премьер-министр Венгрии необоснованно критикует Украину за несоответствие критериям для начала переговоров о вступлении в ЕС, в то же время сам отдаляется от европейских стандартов.
Литовский дипломат выразил сомнение в объективности взглядов Орбана, который, по его словам, говорит о том, что Украина находится на "расстоянии световых лет от членства в ЕС".
"Возможно, так кажется, потому что он видит Украину, которая, несомненно, из ЕС, из своей страны, которая сама удаляется на световые годы", - подчеркнул Линкявичюс.
Линкявичюс иронично заметил, что возможно, такой взгляд обусловлен тем, что Орбан видит ее как страну, которая, вместе с Европейским Союзом, тогда как его собственная страна не имеет такого единения.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, 8 ноября глава Еврокомиссии рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Урсуда фон дер Ляйен отметила работу Украины и сказала, что Киев успешно выполнил около 90% реформ, но призвала не останавливаться на достигнутом и продолжать осуществлять необходимые преобразования в различных сферах.
10 ноября Орбан выразил мнение, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о возможности вступления в ЕС, утверждая, что "Украине далеко до членства" в Евросоюзе. Эти заявления вызвали резкие реакции в украинском и международном сообществе.
Также Орбан отметил, что позиция Венгрии никак не связана со спорами между Брюсселем и Венгрией относительно приостановления предоставления миллиардов евро ЕС для Венгрии. Отказавшись вдаваться в подробности о причинах своего мнения, он просто сказал, что это часть внутренней позиции Венгрии.
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