Орбан с Путиным могли про кое-что договориться: эксперт ответил, чего ждать от Венгрии

Путин использует Орбана уже в открытую. Прежде всего - против самого Евросоюза.

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Орбан встретился с Путиным в Пекине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Венгерский премьер Виктор Орбан мог про кое-что договориться с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине.

Вероятно, Венгрия в обмен на российский газ всячески тормозит рассматрение заявки Швеции на вступление НАТО, высказался в интервью Главреду президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец.

И никаких действий со стороны ЕС в ответ на это нет, добавил эксперт. Он считает, что все уступки и умиротворение не стоят 500 миллионов, которые заблокировал для Украины Будапешт, - потому что дальше может быть хуже.

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"Мы пока точно не знаем, к чему Орбан и Путин договорились в Пекине, и к чему договорился Сиярто в Кремле. Но уровень энергоресурсов, поставляемых из РФ в Венгрию достиг максимума, соответственно, Венгрия поддерживает своими деньгами российский режим. Сейчас наконец "проснулись" и уже прямо говорят об оси Пекин-Тегеран-Москва, о чем я говорил еще лет восемь назад. И Венгрия сейчас буквально там", - объяснил Коломиец.

Кто такой Алексей Коломиец? Алексей Коломиец – украинский политолог-международник. Президент Центра европейских и трансатлантических исследований. Главный редактор сайта "Євроатлантична Українa", специализирующегося на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Украина и Венгрия на фоне полномасштабной войны РФ

Виктор Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму. С начала полномасштабного вторжения Будапешт ограничивался сухими безадресными заявлениями, а вскоре перешел к лоббированию интересов России в Евросоюзе.

В частности, венгерские чиновники неоднократно призывали отменить против РФ санкции или вмешивались в формирование санкционных списков.

Кроме того, правительство Орбана намекало на территориальные претензии к Украине, объясняя это "притеснениями" венгерского нацменьшинства на Закарпатье, и препятствовало принятию Евросоюзом пакетов финансовой помощи Украине. Венгрия выступает против вступления Киева в ЕС и НАТО.

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