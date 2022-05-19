Вакансии будущего: какие профессии будут популярны в 2030 году

Самые востребованные профессии / ubr.ua

Мир стремительно развивается, меняется рынок труда и спрос на специалистов разных отраслей.

В ближайшее десятилетие перспективы в карьере ждут представителей профессий, связанных с технологиями и энергетикой, медициной и развлечениями, аналитикой и информационной безопасностью.

Какие профессии станут популярными в мире до 2030 года

Бюро статистики США составило перечень наиболее перспективных профессий на период до 2030 года. Этот список отражает зависимость современного мира от технологий, развитие возобновляемых источников энергии, демографическую ситуацию, тенденции на заботу о здоровье. В нем есть и довольно неожиданные вакансии.

Как правило, профессии, спрос на которые растет в США, впоследствии стают востребоваными и в мире. Вполне вероятно, что спрос на таких специалистов в будущем вырастет и в Украине.

Специалисты в сфере альтернативной энергетики

Ожидается, что в течение ближайших лет спрос на квалифицированный персонал в отрасли ветроэнергетики вырастет на 61%.

Инженеры по обслуживанию солнечных систем будут востребованы на 52% больше к 2030 году. Речь идет о специалистах по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики.

Специалисты в киноиндустрии

По прогнозам, спрос на вакансию киномеханика в США вырастет на 70%. На рынке труда будут востребованы цифровые киномеханики, операторы, техники, специалисты по кино.

Медсестры

Прогнозируемый рост количества рабочих мест для младшего медперсонала составит 52%. Будут востребованы медсестры общей медицины, педиатрии, гериатрии, в чьи обязанности входит проведение медосмотров, забор анализов, введение лекарственных препаратов.

Швейцары, продавцы билетов

Специалисты по обслуживанию могут стать одной из самых востребованных вакансий ближайших лет (прогнозируется рост спроса на 62%). К ним относятся билетеры, дежурные в лобби отелей, швейцары.

Повара

Спрос на эту вакансию к 2030 году может вырасти в два раза, в частности, особо востребованы будут повара в ресторанах. Работники кухни в заведениях питания должны не только иметь кулинарные навыки, но также уметь планировать меню, вести учет продуктов.

Агенты и бизнес-ассистенты публичных личностей

В Штатах ожидается рост востребованности в таких специалистах на 46%. В их обязанности входит продвижение артистов, спортсменов, исполнителей, заключение контрактов с рекламодателями, бухгалтерская деятельность и другие деловые вопросы.

Костюмеры

В ближайшее время профессия специалиста по костюмам станет популярней на 44%. В США ожидается увеличение спроса на помощников артистов по костюмам, портных.

Тренеры и инструкторы по фитнесу

В мире растет тенденция на здоровый образ жизни, поэтому инструкторы по аэробике, групповому фитнесу, йоге, персональные тренера будут пользоваться спросом на рынке труда в будущем.

Специалисты по деревообработке (плотники, изготовители деревянных образцов и моделей, сборщики) будут высоко востребованы в ближайшие 10 лет. Представители этих профессий должны обладать навыками проектирования в специальных программах для разработки чертежей.

Реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты

Популярной вакансией может стать профессия реабилитолога, ассистента по восстановлению после травм. В обязанности специалиста по эрготерапии входит помощь пациентам с нарушениями развития в упражнениях на социализацию и координацию.

Визажисты

Среди востребованных профессий будущего - специалисты по макияжу в кино, театре. Это визажисты, гримеры, дизайнеры причесок и макияжа.

Спортсмены

В Бюро статистики США предполагают, что в ближайшие 10 лет спортсмены и участники профессиональных спортивных команд будут иметь высокие перспективы работы, в т.ч. атлеты в индивидуальных и командных видах спорта.

Аналитики

Актуальная профессия аналитика останется в списке наиболее популярных и в будущем. Это специалисты по работе с базами данных, демографы, аналитические статистики и пр.

Специалист по информационной безопасности

Еще одна востребованная профессия на данный момент, которая не утратит актуальности и через 10 лет. Спрос на таких специалистов вырастет на 33%. Речь идет об аналитиках и инженерах в сфере цифровой безопасности, специалистов по защите компьютерных сетей.

Сиделки

Прогнозируемый спрос на работников по уходу за пожилыми или больными людьми на дому вырастет на 34%. В обязанности такого специалиста входит помощь в купании, переодевании, вводе лекарств, приготовлении пищи, сопровождении пациента.

Работники нефтегазовой отрасли

Занятость работников сферы добычи, переработки нефти и газа может вырасти к 2030 году на 30%. Ожидается, что традиционные источники энергии все еще будут преобладать на мировом рынке. Поэтому спрос на специалистов в этой отрасли останется высоким.

Работники сферы отдыха и развлечений

Менеджеры по работе с клиентами в развлекательных центрах, координаторы мероприятий, работники парков, аттракционов, круизных лайнеров будут широко востребованы в течение следующих лет.

Видеоредакторы

Специалисты монтажа, редакторы видео и звука будут востребованы на рынке труда. К 2030 году занятость представителей этой профессии может увеличиться на 33%.

Специалисты по уходу за животными

В ближайшие годы вырастет спрос (около 23%) на дрессировщиков, грумеров, ветеринарных врачей и их помощников, работников зоопарков, приютов для животных.

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