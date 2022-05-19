УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вакансии будущего: какие профессии будут популярны в 2030 году

19 мая 2022, 04:21

Мир стремительно развивается, меняется рынок труда и спрос на специалистов разных отраслей.

компьютер, профессия, специальность, работа
Самые востребованные профессии / ubr.ua

Мир стремительно развивается, меняется рынок труда и спрос на специалистов разных отраслей.

В ближайшее десятилетие перспективы в карьере ждут представителей профессий, связанных с технологиями и энергетикой, медициной и развлечениями, аналитикой и информационной безопасностью.

Какие профессии станут популярными в мире до 2030 года

Бюро статистики США составило перечень наиболее перспективных профессий на период до 2030 года. Этот список отражает зависимость современного мира от технологий, развитие возобновляемых источников энергии, демографическую ситуацию, тенденции на заботу о здоровье. В нем есть и довольно неожиданные вакансии.

Как правило, профессии, спрос на которые растет в США, впоследствии стают востребоваными и в мире. Вполне вероятно, что спрос на таких специалистов в будущем вырастет и в Украине.

Специалисты в сфере альтернативной энергетики

Ожидается, что в течение ближайших лет спрос на квалифицированный персонал в отрасли ветроэнергетики вырастет на 61%.

Инженеры по обслуживанию солнечных систем будут востребованы на 52% больше к 2030 году. Речь идет о специалистах по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики.

Специалисты в киноиндустрии

По прогнозам, спрос на вакансию киномеханика в США вырастет на 70%. На рынке труда будут востребованы цифровые киномеханики, операторы, техники, специалисты по кино.

Медсестры

Прогнозируемый рост количества рабочих мест для младшего медперсонала составит 52%. Будут востребованы медсестры общей медицины, педиатрии, гериатрии, в чьи обязанности входит проведение медосмотров, забор анализов, введение лекарственных препаратов.

Швейцары, продавцы билетов

Специалисты по обслуживанию могут стать одной из самых востребованных вакансий ближайших лет (прогнозируется рост спроса на 62%). К ним относятся билетеры, дежурные в лобби отелей, швейцары.

Повара

Спрос на эту вакансию к 2030 году может вырасти в два раза, в частности, особо востребованы будут повара в ресторанах. Работники кухни в заведениях питания должны не только иметь кулинарные навыки, но также уметь планировать меню, вести учет продуктов.

Агенты и бизнес-ассистенты публичных личностей

В Штатах ожидается рост востребованности в таких специалистах на 46%. В их обязанности входит продвижение артистов, спортсменов, исполнителей, заключение контрактов с рекламодателями, бухгалтерская деятельность и другие деловые вопросы.

Костюмеры

В ближайшее время профессия специалиста по костюмам станет популярней на 44%. В США ожидается увеличение спроса на помощников артистов по костюмам, портных.

Тренеры и инструкторы по фитнесу

В мире растет тенденция на здоровый образ жизни, поэтому инструкторы по аэробике, групповому фитнесу, йоге, персональные тренера будут пользоваться спросом на рынке труда в будущем.

Специалисты по деревообработке (плотники, изготовители деревянных образцов и моделей, сборщики) будут высоко востребованы в ближайшие 10 лет. Представители этих профессий должны обладать навыками проектирования в специальных программах для разработки чертежей.

Реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты

Популярной вакансией может стать профессия реабилитолога, ассистента по восстановлению после травм. В обязанности специалиста по эрготерапии входит помощь пациентам с нарушениями развития в упражнениях на социализацию и координацию.

Визажисты

Среди востребованных профессий будущего - специалисты по макияжу в кино, театре. Это визажисты, гримеры, дизайнеры причесок и макияжа.

Спортсмены

В Бюро статистики США предполагают, что в ближайшие 10 лет спортсмены и участники профессиональных спортивных команд будут иметь высокие перспективы работы, в т.ч. атлеты в индивидуальных и командных видах спорта.

Аналитики

Актуальная профессия аналитика останется в списке наиболее популярных и в будущем. Это специалисты по работе с базами данных, демографы, аналитические статистики и пр.

Специалист по информационной безопасности

Еще одна востребованная профессия на данный момент, которая не утратит актуальности и через 10 лет. Спрос на таких специалистов вырастет на 33%. Речь идет об аналитиках и инженерах в сфере цифровой безопасности, специалистов по защите компьютерных сетей.

Сиделки

Прогнозируемый спрос на работников по уходу за пожилыми или больными людьми на дому вырастет на 34%. В обязанности такого специалиста входит помощь в купании, переодевании, вводе лекарств, приготовлении пищи, сопровождении пациента.

Работники нефтегазовой отрасли

Занятость работников сферы добычи, переработки нефти и газа может вырасти к 2030 году на 30%. Ожидается, что традиционные источники энергии все еще будут преобладать на мировом рынке. Поэтому спрос на специалистов в этой отрасли останется высоким.

Работники сферы отдыха и развлечений

Менеджеры по работе с клиентами в развлекательных центрах, координаторы мероприятий, работники парков, аттракционов, круизных лайнеров будут широко востребованы в течение следующих лет.

Видеоредакторы

Специалисты монтажа, редакторы видео и звука будут востребованы на рынке труда. К 2030 году занятость представителей этой профессии может увеличиться на 33%.

Специалисты по уходу за животными

В ближайшие годы вырастет спрос (около 23%) на дрессировщиков, грумеров, ветеринарных врачей и их помощников, работников зоопарков, приютов для животных.

Читайте также:

работа
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:21

Вакансии будущего: какие профессии будут популярны в 2030 году

04:10

Невероятная замена хлебу: готовим самый вкусный тонкий лаваш из 3 ингредиентовВидео

03:40

Жары не будет: синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца маяВидео

03:07

"У Украины будет 2-3 часа, чтобы занять Крым": Умеров назвал условие возвращения полуостроваВидео

02:43

Мокрая Ким Кардашьян в показала свои прелести в "голом" бикини

Реклама
02:34

Какие овощи можно замораживать на зиму: 3 весенние рецепты

02:04

Когда войска оккупантов в Украине выдохнутся: прогноз военного эксперта

01:34

Война в Украине: Вятрович объяснил историческую роль Владимира ЗеленскогоВидео

01:11

Ангел Victoria's Secret Адриана Лима показала полное обнажение для обложки глянца

00:51

Приметы на 19 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

"Экономят ракеты": в России признались, что используют лазерное оружие

00:33

Врежет адское пекло: украинцев предупредили о аномалии и назвали даты

00:26

Дмтрий Гордон разгромил рашистку Долину за слова о нелюдях и фашизме в Украине

00:00

Кулеба резко упрекнул Европу из-за вступления Украины в ЕС

18 мая, среда
23:33

Дочь Путина защищает папашу и "топит" за "русский мир": опубликована перепискаФотоВидео

23:33

Когда закончится война в Украине: Арестович удивил новым заявлениемВидео

23:33

Роднянский собирается снять аналог "Карточного домика", но уже про Путина

23:29

Сенат США одобрил кандидатуру посла в Украине: что о ней известно

23:21

"Есть хочется, особенно на ночь": Цибульская рассказала, как худеет

23:04

Ласточкин рассказал, как ему стыдно за съемки в России

Реклама
22:58

Мобилизация в Украине: что грозит призывнику за неприбытие по повесткеВидео

22:47

"Мы не в Московии": артисты пристыдили Федишин за высказывания об ЛГТБ

22:43

Минус еще один: ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34 в Харьковской областиВидео

22:30

В НАТО назвали ключевое условие силового освобождения ВСУ Донбасса и КрымаВидео

22:10

Что будет победой Украины в войне: Кулеба назвал четыре составляющие

21:54

Груз 200 для Урала: ликвидирован наводивший переправу на Луганщине комбриг РФВидео

21:46

Вступление в НАТО: Байден пообещал Финляндии и Швеции защиту от агрессии россииВидео

21:40

Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага УкраиныВидео

21:39

"Нас ждет кардинальный перелом в войне": эксперт рассказал, что ждет Украину в ближайшее времяВидео

21:17

ВСУ мощно вломили оккупантам на востоке: сожгли 220 рашистов вместе с техникойВидео

21:02

Арестович показал, как на танке "поехал воевать" с оккупантамиВидео

21:00

Путин в ловушке, Украина освободит все захваченные РФ территории до конца года – Тарас Загородний

20:53

"Три месяца не приводила себя в порядок": Лобода показала, как выглядит сейчас

20:39

"Меня отбросило на обочину, а дальше - методом домино": Заворотнюк попала в страшную аварию

20:37

Строго запрещено: в МИД сделали журналистам важное предупреждение

20:32

В Украине резко изменится погода и налетит ураганВидео

20:29

Штурм захлебнулся: ВСУ отразили атаки на Донбассе, рашисты отступили с потерямиВидео

20:03

Фотозаона для селфи: рашисты хвастаются фото со школы и открывают оттуда огонь

19:58

"Страна-изгой": в ОП жестко припечатали РФ и назвали условие возобновления переговоровВидео

19:47

Джонни Деппа может заменить женщина в "Пиратах Карибского моря": кого выбрали

Реклама
19:36

Президент Молдовы потребовала немедленно вывести российские войска из ПриднестровьяВидео

19:32

Полный разгром: у Белогоровки ВСУ уничтожили 90 единиц техники РФФотоВидео

19:31

Тина Кароль показала свою любовь в рядах ВСУ

19:31

Золотая середина: зачем Турция склоняет НАТО к компромиссумнение

19:22

"Отвернулись все": россиянку высмеяли на красной дорожке в Каннах, когда ни один фотограф не глянул на нее

19:20

В них верят даже богачи: 5 привычек, чтобы привлечь деньги и большое богатствоВидео

19:05

Камалия на юбилей получила от мужа-миллиардера подарок за миллион евроВидео

19:01

Шестой пакет санкций ЕС против России "завис": каковы перспективы его принятия

18:55

ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов выбили из поселка у границы с РФВидео

18:43

Прошел медкомиссию и сбежал: на Закарпатье будут судить военнообязанного за уклонение от мобилизации

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять