Оккупанты массово бегут с фронта: в РФ 'колонии будут забиты' беглецами - Яшин

Среди арестантов уверенно растет процент осужденных по 337-й статье УК РФ, то есть за самовольное оставление воинской части, сказал оппозиционер Кремля.

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Россияне массово попадают в тюрьму за отказ возвращаться на фронт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, SOTA, скриншот из видео

Войну России с Украиной не поддерживает абсолютное большинство российского народа, в отличие от того, что утверждает российский диктатор Владимир Путин. Россияне массово бе гут с фронта и попадают в тюрьму за отказ возвращаться обратно. Об этом заявил российский политический и общественный деятель, политзаключенный и оппозиционер Илья Яшин.

По его словам, Путину приносят в "красивой папочке" цифры, "подготовленные придворными социологами", подтверждающие его тезис о поддержке войны народом. Однако среди российских оккупантов увеличивается количество лиц, которые отказываются воевать и возвращаться на фронт из отпуска.

"Я собственными глазами вижу, что происходит вокруг. И хочу сказать: среди арестантской массы уверенно растет процент осужденных по 337-й статье УК РФ, то есть за самовольное оставление воинской части. В бараках по всей стране - солдаты, сбежавшие с фронта. С каждым этапом - пополнение военных отказников", - рассказал Яшин. видео дня

Российский оппозиционер отметил, что основная часть бывших бойцов просто не возвращается на фронт из отпусков.

"Приезжают домой из кровавого ада, проводят время с родными, заливают воспоминания алкоголем. А когда наступает срок ехать обратно в зону боевых действий, начинают прятаться. Их находят и сажают", - подчеркнул он.

Яшин отметил, что многие оккупанты попадают за решетку прямо из госпиталей. Российские солдаты после ранений "убеждены, что все долги Родине они отдали своим здоровьем и заслужили демобилизацию".

"А Родина устами военного врача равнодушно отвечает: годен, подлежит возвращению в часть. И люди решают, что лучше жизнь в тюрьме, чем смерть в окопе", - добавил российский политический деятель.

По его словам, хватает и тех, кто просто из "мясного штурма" сбежал с фронта. Уже через "неделю-другую на их запястьях уже замыкаются наручники". В то же время Яшин убежден, что эта ситуация, хотя и не может отражать общее настроение российского народа, но показывает, что война в Украине не настолько популярна среди россиян, как утверждает Путин и кремлевская пропаганда.

"Когда меня посадили в июне 2022 года, уголовные дела за самовольное оставление части были экзотикой. Теперь же 337-я статья становится по-настоящему народной. И поверьте: если война продолжится, к концу года тюрьмы и колонии окажутся забиты отказниками. Но, разумеется, это не помешает Путину и дальше рассказывать байки о зашкаливающей популярности СВО, деловито заглядывая в красивую папочку с золотым гербом", - подытожил российский оппозиционер.

Кто такой Илья Яшин? Илья Яшин (род. 29 июня 1983, Москва) - российский политический и общественный деятель, политзаключённый, оппозиционер. Бывший председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский и глава муниципального округа Красносельский (7 октября 2017 - 27 июля 2021). Соратник Бориса Немцова. Поддерживает Украину с начала российского вторжения 2014 года.

Проблемы РФ на фронте и донаты ГУР от россиян

Как сообщал Главред, во время благотворительного сбора на дроны "Сич" для украинской разведки самыми активными во взносах оказались граждане России. За четыре дня более половины участников были россиянами. ГУР считает этот факт символическим, поскольку пик донатов на дроны для украинской разведки от россиян был в момент проведения "выборов" Путина.

Также представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что сейчас оккупантам становится все сложнее находить солдат, готовых участвовать в штурмах на левобережье Херсонщины. Есть даже факты того, что люди дезертируют, когда их направляют в штурмовые группы.

Несмотря на низкий боевой дух оккупантов и значительные потери на войне, в России не отказываются от своих захватнических планов. Страна-агрессор начала массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000, а также увеличили производство бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500.

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