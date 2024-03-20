В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

По состоянию на 19 марта на военном аэродроме оккупантов в Саратовской области "Энгельс-2" было 11 самолетов ВКС РФ. Такие выводы сделали журналисты проекта "Схемы", ссылаясь на спутниковые данные.
В частности 9 бомбардировщиков - 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160.
На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолеты, которые атакуют цели в Украине.
Удары по России
Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.
Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".
"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.
Российские публики пишут о "незначительных" повреждениях по меньшей мере нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, ссылаясь на "собственные источники". Сейчас подтвердить их данные невозможно.
"Повреждения не критические, нет ничего серьезного. Летать будут, просто не сейчас", - отрезали пропагандистам в военных кругах.
В то же время россияне жалуются, что в результате ударов дронами погибли четыре работника аэродрома; что это за специалисты - не уточняется.
Взрывы в Энгельсе
ГУР в ночь на 20 марта атаковало дронами российский город Энгельс, где расположен аэродром. Указывается, что это была "плановая работа ГУР Минобороны Украины". Результаты атаки уточняются.
В то же время в России рапортовали об уничтожении 5 дронов над Саратовской и Белгородской областями.
В Энгельсе расположена военно-воздушная база Военно-воздушных сил России - "Энгельс-2". Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории, подконтрольной Украине, составляет около 700 километров.
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