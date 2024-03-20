УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

Яна Ставская
20 марта 2024, 16:51
На аэродроме была размещена стратегическая авиация россиян.
ту-95, ту, ту95
По меньшей мере два Ту получили повреждения / Коллаж Главреда: скриншот видео РДК, Схемы, structure.mil.ru

По состоянию на 19 марта на военном аэродроме оккупантов в Саратовской области "Энгельс-2" было 11 самолетов ВКС РФ. Такие выводы сделали журналисты проекта "Схемы", ссылаясь на спутниковые данные.

В частности 9 бомбардировщиков - 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160.

На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолеты, которые атакуют цели в Украине.

видео дня

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Российские публики пишут о "незначительных" повреждениях по меньшей мере нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, ссылаясь на "собственные источники". Сейчас подтвердить их данные невозможно.

"Повреждения не критические, нет ничего серьезного. Летать будут, просто не сейчас", - отрезали пропагандистам в военных кругах.

В то же время россияне жалуются, что в результате ударов дронами погибли четыре работника аэродрома; что это за специалисты - не уточняется.

Взрывы в Энгельсе

ГУР в ночь на 20 марта атаковало дронами российский город Энгельс, где расположен аэродром. Указывается, что это была "плановая работа ГУР Минобороны Украины". Результаты атаки уточняются.

В то же время в России рапортовали об уничтожении 5 дронов над Саратовской и Белгородской областями.

В Энгельсе расположена военно-воздушная база Военно-воздушных сил России - "Энгельс-2". Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории, подконтрольной Украине, составляет около 700 километров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Ту-95 война России и Украины
Реклама

Главное за день

Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск – генерал

Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск – генерал

17:42 Мир
В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

16:51 Украина
Ракеты с ударом более 640 км и аналог NASAMS: в WP узнали о производстве Украины

Ракеты с ударом более 640 км и аналог NASAMS: в WP узнали о производстве Украины

16:31 Мир
Все главные новости

Популярное

«Чудесные»: Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой 14012

"Чудесные": Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара 9517

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара

Был агентом ФСБ : Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьме 4896

"Был агентом ФСБ": Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьме

Макрону что-то известно : журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой 4262

"Макрону что-то известно": журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой

Последние новости

17:51

Яркое видео: сын Андрея Шевченко впервые вышел играть за сборную Украины

17:42

Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск – генерал

17:41

Россияне провели провальные штурмы и отступили: ВСУ "покрошили" врага на юге

17:00

Холоденко назвала главную черту советского человека: в чем отличие от европейца

16:57

"Бросают "мясные штурмы": в ВСУ раскрыли опасную ситуацию под Запорожьем

РФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – КущРФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – Кущ
16:51

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

16:50

Бесподобна шикарная закуска за 3 минуты: легче рецепта не найтиВидео

16:31

Ракеты с ударом более 640 км и аналог NASAMS: в WP узнали о производстве Украины

16:25

Гороскоп на завтра 21 марта: Весы получат важное письмо, Раки - повышение

Реклама
16:16

"Наш голос и душа": как сейчас выглядит 94-летняя Лина Костенко

15:58

Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ

15:50

Что делать, если в муке завелись жучки: 3 шага помогут от них избавиться

15:41

Деми Мур показала новое фото Брюса Уиллиса, который ее не узнает

15:40

Настоящие украинские пампушки с заварным кремом: известный повар показал рецепт

15:30

Ситуация на фронте значительно обострилась: в Нацгвардии раскрыли тактику врага

15:24

Ситуация в Украине под угрозой: в США предупредили об опасности

15:01

Большая разница: чем отличается чашка от кружки

14:53

Дмитрий Нагиев покинул РФ: причина

14:50

Звезда "Зозуль" искренне призналась как роль в сериале изменила ее жизнь

14:32

56-летняя Николь Кидман показала "железное" и мускулистое тело

Реклама
14:28

"Звездный статус сыграл": экс-побратим Козловского раскрыл правду про его службу

14:00

"Красные линии" в использовании F-16: в Пентагоне предостерегли Украину

13:59

Комнатные растения зазеленеют с новой силой: эксперт поделилась секретом полива

13:49

В Харькове огромный пожар после "прилета": есть погибшие, под завалами могут быть людиФото

13:34

В Польше заблокировали движение автобусов на одном из пунктов пропуска: что известно

13:19

"Забрали на скорой в реанимацию": отец Скрябина впервые рассказал о причине смерти его жены

13:13

Как понять какой характер у кошки: на что укажет форма подушечки на лапках

13:03

В Украине ударит +17 градусов: синоптик назвала дату повышения температуры

13:00

"Макрону что-то известно": журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркойВидео

12:59

Польша временно закроет границу с Украиной для транзита агропродукции - СМИ

12:56

Пора доставать секатор: когда и как обрезать персик веснойВидео

12:48

Рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено: в The Hill назвали сроки

12:41

"Ножевое ранение": покушение на путинистку Ларису Долину - детали

12:25

Мама узнала из СМИ: раскрыта причина смерти 52-летнего Василия Уткина

12:16

"Абсолютно решающий период для Украины": Туск предупредил о новой угрозе

12:15

Британия может отправить свою армию в Украину: экс-министр Уоллес назвал условия

12:03

Нагиев за Путина: директор артиста высказалась о ситуации

11:53

"У них особые отношения": Кулеба сказал, кто способен завершить войну в Украине

11:44

Киркоров собирается продавать части своего организма

11:39

Не каждому под силу найти клевер среди цветов за 9 секунд: загадка на сообразительность

Реклама
11:35

Ожесточенные бои: россияне перешли в наступление на важном направлении - Лысогор

11:31

Любовь ворвется в жизнь: 3 знака зодиака могут встретить половинку в полнолуние

11:22

В России заявили о захвате новых территорий возле Авдеевки: в ISW раскрыли правду

10:55

Китайский гороскоп на завтра 21 марта: кому новая любовь, а кому несчастье

10:50

"Система готова": журналист назвал последний год правления ПутинаВидео

10:42

Ночную атаку на Энгельс провели бойцы ГУР, цели были поражены - СМИВидео

10:40

И очистит, и запахи уберет: женщина показала, что нужно бросить в стиралку

10:39

Кущ сказал, как удержать экономику Украины: "Должна быть модель, вдвое эффективнее российской"Видео

10:03

Россияне пытаются идти к Днепру: стали известны детали боев на Херсонщине

10:02

Вместе с семьей: Кейт Миддлтон приняла сложное решение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять