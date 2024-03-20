Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ

СМИ отмечают, что подозреваемыми в преступлении являются гражданин Германии и россиянка, которые обещали помочь украинским беженцам оформить документы.

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Новые детали дерзкого убийства украинок в ФРГ / Коллаж Главред, фото: фото: Margarita Razaz / Facebook, bild

В Германии нашли тело еще одной убитой украинки. Тело убитой 51-летней Манрины Стеценко нашли в озере вблизи села Бад-Мингольсхайм. Об этом сообщает Bild.

В материале издания отмечается, что 2 недели назад недалеко от города Хоккенхайм на юге Германии у реки Рейн было обнаружено тело 27-летней Маргариты Разаз из Харькова, которая была убита. Она проживала в центре для беженцев вместе со своей матерью и новорожденной дочерью. Девочку Мию нашли вскоре после этого.

"Ее бабушку, 51-летнюю Марину Стеценко, объявили пропавшей без вести. Теперь тело Стеценко обнаружили в озере вблизи села Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, ее также убили", - добавили журналисты. видео дня

Отмечается ,что подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они совершили убийство матери и бабушки девочки, чтобы завладеть ребенком. Преступники привлекли внимание беженцев, обещая помочь им оформить документы в Германии.

Сколько украинских беженцев в Германии С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину до середины февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, примерно 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев. Около 321 тысячи украинских беженцев, которые прибыли в ФРГ после начала войны, через два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны. В школах Германии учатся почти 219 тысяч детей и подростков из Украины. Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев вырастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

Убийство украинки в Германии - что известно

В Германии была убита 27-летняя беженка из Украины, которая родила ребенка месяц назад. Ранее сообщалось об исчезновении ее малыша и матери. Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено прохожим в районе Баден-Вюртенберг на военном пункте пропуска на реке.

По подозрению в преступлении задержаны 44-летний немец Марк и 43-летняя уроженка России Инна. По данным Mirror, у женщины есть трое сыновей.

В деле о задержании пары по подозрению в убийстве 27-летней украинки в Германии и похищении ее ребенка появились новые детали. В среду вечером два человека в возрасте 43 и 44 года были предварительно арестованы в округе Рейн-Неккар.

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