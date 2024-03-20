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Ракеты с ударом более 640 км и аналог NASAMS: в WP узнали о производстве Украины

Андрей Ганчук
20 марта 2024, 16:31
Украина не может полностью решить вопрос вооружения ВСУ без американской военной помощи, сказал замгендиректора Украинской бронетехники Максим Поливяный.
NASAMS, Нептун
Украина производит дальнобойные ракеты и аналог NASAMS - СМИ / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, СНБО

Украина ведет разработку систем противовоздушной обороны с высокоточными ракетами по аналогии с зенитной ракетной системой NASAMS. К тому же идет работа по производству ракеты дальностью 650 километров.

В материале The Washington Post говорится, что Украина обладает своими производственными мощностями и некоторыми ресурсами, однако запустить быстрое производство сложно, поскольку после распада СССР украинская оружейная промышленность практически развалилась.

"К сожалению, я могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из США, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины", - считает заместитель гендиректора Украинской бронетехники Максим Поливяный.

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Авторы текста сказали, что министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин уже отмечал применение украинскими войсками ракеты дальностью более 640 км.

Война России против Украины

Шеф Пентагона дал громкое обещание по войне в Украине: Ллойд Остин заявил, что США не дадут Киеву потерпеть поражение в сражении с Москвой. Американцы готовы продолжать поддерживать украинское государство.

Бывший офицер армии США, военный аналитик Алекс Вершинин считает, что если Западу придется воевать с РФ, то война может быть похожа на войну России против Украины. Западному миру нужно учиться вести военную кампанию на выживание.

Ключевую роль в завершении войны России и Украины мог бы сыграть Китай, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, у Пекина особые отношения с Москвой. Киев ведет с КНР консультации по вопросам по формуле мира Владимира Зеленского.

ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км.

Дальность поражения авиационных версий ракет:

  • AIM-120A/B: 55-75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Высота поражения: до 21 км.

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000.

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

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крылатые ракеты война России и Украины
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