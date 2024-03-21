Россияне донатили на дроны для Украины во время "выборов" в РФ - разведка

Граждане российской федерации оказывали финансовую помощь армии Украины, пока в России проходили выборы.

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Россияне донатили на дроны для Украины во время "выборов" в РФ / коллаж: Главред, фото: Flickr, Picryl

Во время международного благотворительного сбора на покупку очередной партии беспилотников "Сич" для подразделения Главного управления разведки Министерство обороны Украины, самыми активными во взносах оказались граждане России. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

За четыре дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединились около 3000 людей, Более половины из них, а именно - 1538 человек являются гражданами России.

Согласно заявлению ГУР, символичен тот факт, что пик донатов на дроны для украинской разведки от граждан страны-агрессора был в момент проведения "выборов" Путина.

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"Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства", - рассказали в ГУР.

Помимо прочего, к международному сбору присоединились также граждане Германии, Польши, Молдовы и Латвии.

"Это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в кремле", - резюмировали разведчики.

Коалиция дронов - что это такое На 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания. Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году. Весной Канада планирует передать Украине более 800 современных боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл США). Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто. По словам Блэра, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе. Летом Франция поставит в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов. Дроны заказали у компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Вооружение для Украины

Как сообщал Главред, приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

При этом, вопрос предоставления военной помощи США Украине снова будет отложен, как минимум - до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а потом вернуться к международным вопросам.

Также, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он заявил 19 марта перед заседанием Контактной группы по обороне Украины, которая проходит на авиабазе Рамштайн в Германии. По его словам, есть прогресс в направлении боеприпасов.

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