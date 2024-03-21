УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне донатили на дроны для Украины во время "выборов" в РФ - разведка

Елизавета Бельмас
21 марта 2024, 17:22
Граждане российской федерации оказывали финансовую помощь армии Украины, пока в России проходили выборы.
Россияне донатили на дроны для Украины во время
Россияне донатили на дроны для Украины во время "выборов" в РФ / коллаж: Главред, фото: Flickr, Picryl

Во время международного благотворительного сбора на покупку очередной партии беспилотников "Сич" для подразделения Главного управления разведки Министерство обороны Украины, самыми активными во взносах оказались граждане России. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

За четыре дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединились около 3000 людей, Более половины из них, а именно - 1538 человек являются гражданами России.

Согласно заявлению ГУР, символичен тот факт, что пик донатов на дроны для украинской разведки от граждан страны-агрессора был в момент проведения "выборов" Путина.

видео дня

"Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства", - рассказали в ГУР.

Помимо прочего, к международному сбору присоединились также граждане Германии, Польши, Молдовы и Латвии.

"Это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в кремле", - резюмировали разведчики.

Коалиция дронов - что это такое

На 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания.

Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году.

Весной Канада планирует передать Украине более 800 современных боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл США). Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто. По словам Блэра, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.

Летом Франция поставит в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов. Дроны заказали у компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Вооружение для Украины

Как сообщал Главред, приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

При этом, вопрос предоставления военной помощи США Украине снова будет отложен, как минимум - до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а потом вернуться к международным вопросам.

Также, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он заявил 19 марта перед заседанием Контактной группы по обороне Украины, которая проходит на авиабазе Рамштайн в Германии. По его словам, есть прогресс в направлении боеприпасов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Удар по Киеву: в ГУР указали, куда россияне целились ракетами

Удар по Киеву: в ГУР указали, куда россияне целились ракетами

17:11 Украина
Устойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы Запада

Устойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы Запада

16:30 Эксклюзивы
"Это будет побег": в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море

"Это будет побег": в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море

16:01 Украина
Все главные новости

Популярное

После скандала: Стас Михайлов промямлил ответ Пугачевой 4927

После скандала: Стас Михайлов промямлил ответ Пугачевой

Родные горюют! Невыразимая потеря : в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым 3998

"Родные горюют! Невыразимая потеря": в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие 3913

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие

Что случилось с Макроном и Францией 3484

Что случилось с Макроном и Францией

Последние новости

17:50

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака

17:45

Запад принял принципиальное решение по войне в Украине: журналист раскрыл деталиВидео

17:40

Пенсия в связи с потерей кормильца: какой размер и кто имеет право на выплаты

17:22

Россияне донатили на дроны для Украины во время "выборов" в РФ - разведка

17:11

Удар по Киеву: в ГУР указали, куда россияне целились ракетами

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшиеРакетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие
17:06

"Согнали технику и армию": в ВСУ раскрыли опасные направления вблизи Бахмута

16:55

"У России нет выбора": топ-генерал НАТО сделал важное заявление о войне

16:47

Предательница Регина Тодоренко пошла по стопам Волочковой

16:30

Устойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы ЗападаЭксклюзив

Реклама
16:25

Гороскоп на завтра 22 марта: Львам - важный звонок, Скорпиону - легкие деньги

16:19

"Тянет к негативу": Остап Ступка рассказал, что думает про сбежавшего в США сына

16:18

"Цифры, которые пугают людей": в 3 ОШБр прокомментировали мобилизацию в Украине

16:15

"В интимной обстановке": появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак

16:01

"Это будет побег": в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море

15:59

Что хорошо впитывает влагу в погребе: плесень и конденсат исчезнет навсегда

15:50

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 22 марта - приметы дня

15:48

Бои за Белгород: многие пленные оккупанты захотели перейти на сторону Украины

15:42

Зеленская надела яркие разные носки со смыслом

15:40

Лунный календарь стрижек на апрель 2024: лучшие дни радикальных изменений в прическе

15:27

РДК сорвали наступление РФ в Украине: подробности операции

Реклама
15:26

Как отстирать носки от въевшейся грязи: способ, которых сделает их снова белымиВидео

15:20

Мария Бурмака показала единственную дочь, которая "трепала ей нервы"

15:05

В Николаеве прогремел мощный взрыв: россияне нанесли ракетный удар по городу

15:02

Как покрасить яйца куркумой: будут ярче солнца

14:58

Лишь поражение русской армии в Украине поможет свергнуть Путина - Politico

14:43

Наступление РФ замедлилось: в британской разведке оценили ход боев на Донетчине

14:33

Певица рассказала, как "садист" Путин почти покалечил 14-летнюю девочку

14:22

Тепло в домах украинцев исчезнет раньше: в "Нафтогазе" назвали причину

14:19

Итоги просто фантастической акции "Полдень за Путина"мнение

14:05

Больше 10000 грн: кто из ВПЛ может получить новые выплаты от ООН

14:03

Чем полить землю, чтобы не росли сорняки: раствор, который поможет огородникам

13:45

Сын Майкла Джексона вступил в войну со своей бабушкой

13:23

200 тысяч грн пенсии: кто в Украине получает гигантские деньги

13:16

Откуда у росийских добровольцев оружие: ответ бойца легиона "Свобода России"

12:57

Лунный посевной календарь на апрель 2024 года: что и когда сажать

12:50

"Дикая семейка!": Ребрик показала, как ее с третьей дочкой из роддома встречалиФото

12:49

Чего боится тля, как огня: средство, которое поможет избавиться от вредителяВидео

12:45

Украинцам отменят субсидии: кого коснется

12:44

Филипп Киркоров бросил невесту и закрутил роман с эскортницей

12:24

Шольц согласится на передачу Украине ракет "Taurus": в Бундестаге сделали заявление

Реклама
12:11

Надя Дорофеева показала, как спасала детей мужа во время обстрела Киева

11:58

Венгрия будет блокировать конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины – DW

11:32

"Выглядит странно": у Зеленского сделали жесткое заявление о действиях ЕС - что известно

11:24

"Была у ребенка паника": пострадавшие киевляне рассказали о ракетном ударе РФ

11:06

Китайский гороскоп на завтра 22 марта: Собакам – ссоры дома, Обезьянам - разочарования

11:06

"Они хотели прорвать воздушную оборону Киева": эксперт прокомментировал атаку РФ

10:47

РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины: в ISW раскрыли детали

10:46

Французские хозяйки закапывают чайные пакетики рядом с цветами: зачем так делать

10:45

"Работали по всей стране": в ВСУ назвали особенность ракетной атаки РФ

10:42

Остап Ступка рассказал, уволили ли его из театра после "пьяного" киевского ДТПВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять