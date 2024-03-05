Нужно 44 млрд грн: Гетманцев рассказал о новом военном сборе для бизнеса

Украинское правительство готовит новый законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, в частности, за счет введения военного сбора для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает портал "Мы – Украина".
По словам нардепа, законопроект Кабмина позволит обеспечить дополнительные поступления в госказну и увеличит ее доходную часть на 44 млрд гривен.
Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.
"И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект", ‒ подытожил Гетманцев.
Кроме того, Минфин уже передал на рассмотрение предложения по привлечению дополнительных примерно 44 млрд грн.
"Это точечные решения", – рассказывают в Кабмине. Предложения разработаны для выполнения меморандума с МВФ, и они не решают реальную потребность в деньгах.
"Сейчас Минфин дал предложения по 44 млрд. Это уже звучало в СМИ. Там военный сбор в 0,1% с ювелирных изделий, по продаже транспортных средств, по прибыли ФЛП – это точечные решения. Они по капле собрали 44 млрд. Пока нет даже сформированных предложений в виде законопроекта", – подытожили они.
Напомним, в агентстве Bloomberg сообщили о том, что на фоне разговоров и нестабильности в вопросе принятия решения США предоставить Украине помощь, власти нашей страны разрабатывают план, который смог бы получить необходимые деньги и покрыть бюджетный дефицит.
Кроме того, там заявили, что украинские чиновники собираются продемонстрировать этот план МВФ на следующей неделе, во время трехдневного визита его сотрудников в Киев.
В агентстве также добавили, что главным источником средств, который может заместить американские деньги, может стать расширение внутренних государственных заимствований. А правительство ожидает, что банки продолжат инвестиции средств в высокодоходные государственные облигации.
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