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В Одессе прогремели взрывы: что известно

Анна Ярославская
28 марта 2024, 08:31
Воздушные силы Украины сообщили о движении вражеской ракеты в сторону города - предварительно, Х-59.
Ракета Х-59, карта тревог
Оккупанты запустили в сторону Одессы ракету / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, t.me/alarmukraine

Утром 28 марта в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщили о движении вражеской ракеты в сторону города.

"Одесса и район, в укрытие! Жители Одесчины, не спешите выходить из укрытий! Угроза продолжается", - предупредил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сообщалось также о том, что в направлении Одесской области оккупанты запустили ракету Х-59.

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Воздушная тревога в Одесской области продолжалась 20 минут - с 8:09 до 8:29.

Позже глава Одесской ОВА уточнил, что ночью и утром РФ снова атаковала регион.

По его словам, ночью российские оккупанты запустили ракеты Х-22 и противорадиолокационную ракету по югу Одесчины. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.

Около трех часов ночи враг атаковал область ударными беспилотниками. Два "Шахеда" уничтожили силы ПВО. Пострадавших нет.

"Утром враг нанес ракетные удары. Предварительно – без пострадавших. Информация будет дополняться", - написал Кипер.

Ракета Х-59 - что о ней известно

Х-59 "Овод" (по кодификации НАТО AS-13 Kingbolt ) — советско-российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия (до 290 км для Х-59МК2), пишет Википедия.

Предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО. Оператор их обнаруживает визуально в любое время днём в простых метеоусловиях.

Существуют также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения.

Ракеты Х-59 мспользуются российскими оккупантами в ходе вторжения на территорию Украины.

Дроновая атака РФ ночью 28 февраля

В ночь на 28 марта российские оккупанты применяли стратегическую и тактическую авиацию, а позже направили несколько волн дронов типа "Shahed-131/136" по нескольким регионам Украины.

"В начале ночи из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесской области, а затем из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря", - сообщили в Силах обороны Юга.

Последующая боевая работа сил противовоздушной обороны длилась около четырех часов. Основной дроновый удар враг сконцентрировал на Запорожской области - там дроны маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

Часть БпЛА типа Shahed-131/136 заходила и на Днепропетровщину. Отдельно пара "шахедов" из акватории Черного моря была направлена по энергетическому объекту Одесской области.

В южной операционной зоне подразделениям ПВО удалось уничтожить 16 беспилотников типа Shahed-131/136: два - на Одесчине, три - на Днепропетровщине и 11 - на Запорожье.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области. Люди не пострадали. обломки сбитых дронов упали в частном секторе города.

"Произошло возгорание, взрывной волной повреждено более 10 домовладений, 2 местных жителя получили ранения. Пожар ликвидирован. Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, всего были уничтожены 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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