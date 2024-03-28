В Одессе прогремели взрывы: что известно

Утром 28 марта в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщили о движении вражеской ракеты в сторону города.
"Одесса и район, в укрытие! Жители Одесчины, не спешите выходить из укрытий! Угроза продолжается", - предупредил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Сообщалось также о том, что в направлении Одесской области оккупанты запустили ракету Х-59.
Воздушная тревога в Одесской области продолжалась 20 минут - с 8:09 до 8:29.
Позже глава Одесской ОВА уточнил, что ночью и утром РФ снова атаковала регион.
По его словам, ночью российские оккупанты запустили ракеты Х-22 и противорадиолокационную ракету по югу Одесчины. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.
Около трех часов ночи враг атаковал область ударными беспилотниками. Два "Шахеда" уничтожили силы ПВО. Пострадавших нет.
"Утром враг нанес ракетные удары. Предварительно – без пострадавших. Информация будет дополняться", - написал Кипер.
Ракета Х-59 - что о ней известно
Х-59 "Овод" (по кодификации НАТО AS-13 Kingbolt ) — советско-российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия (до 290 км для Х-59МК2), пишет Википедия.
Предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО. Оператор их обнаруживает визуально в любое время днём в простых метеоусловиях.
Существуют также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения.
Ракеты Х-59 мспользуются российскими оккупантами в ходе вторжения на территорию Украины.
Дроновая атака РФ ночью 28 февраля
В ночь на 28 марта российские оккупанты применяли стратегическую и тактическую авиацию, а позже направили несколько волн дронов типа "Shahed-131/136" по нескольким регионам Украины.
"В начале ночи из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесской области, а затем из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря", - сообщили в Силах обороны Юга.
Последующая боевая работа сил противовоздушной обороны длилась около четырех часов. Основной дроновый удар враг сконцентрировал на Запорожской области - там дроны маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.
Часть БпЛА типа Shahed-131/136 заходила и на Днепропетровщину. Отдельно пара "шахедов" из акватории Черного моря была направлена по энергетическому объекту Одесской области.
В южной операционной зоне подразделениям ПВО удалось уничтожить 16 беспилотников типа Shahed-131/136: два - на Одесчине, три - на Днепропетровщине и 11 - на Запорожье.
К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области. Люди не пострадали. обломки сбитых дронов упали в частном секторе города.
"Произошло возгорание, взрывной волной повреждено более 10 домовладений, 2 местных жителя получили ранения. Пожар ликвидирован. Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, всего были уничтожены 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
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