УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ночная атака "Шахедов": в Днепре, Харькове, Запорожье прогремели взрывы - что известно

Анна Ярославская
28 марта 2024, 07:02обновлено 28 марта, 07:35
Оккупанты нанесли удары беспилотниками по частным гражданским домам в Запорожье и Киевскому району Харькова.
Атака дронов на Запорожье
Последствия атаки дронов на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 28 марта в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских дронов. Взрывы прогремели в Днепре, Харькове и Запорожье.

Об угрозе удара "Шахедов" сообщали Воздушные Силы - ударные беспилотники двигались в направлении Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей. Также ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения российскими оккупантами баллистического оружия.

Взрывы в Запорожье 28 марта - последствия атаки

Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, оккупанты нанесли удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья. В результате ударов есть пострадавшие.

видео дня

Позже он сообщил, что две женщины ранены из-за ночной атаки "шахедов" по Запорожью.

"Обломки вражеских беспилотников привели к возгоранию жилых домов в частном секторе. Спасатели оперативно потушили пламя. Детали атаки уточняются", - написал Федоров в Telegram.

  • Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта
    Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта
    Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта
    Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта
    Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта
    Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта
    Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта
    Атака дронов на Запорожье в ночь на 28 марта Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Взрывы в Харькове 28 марта - что известно

Под удар оккупантов попал и Киевский район Харькова, там прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Получил повреждения ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Взрывы в Днепре 28 марта

В час ночи Суспільне сообщило о звуке взрыва в Днепре. Другие подробности не сообщаются.

Атака дронов 28 марта - что говорят в ВСУ

Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, российские войска ночью 28 марта запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", которые пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, итоги боевой работы еще уточняются, но известно, что около полутора десятков дронов удалось сбить.

Оккупанты атаковали объекты энергосистемы, пытались повредить промышленные объекты, направляли дроны через жилую застройку.

"Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно – сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", - рассказала Гуменюк.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атака дронов 28 марта 24 - отчет Воздушных сил

В ночь на 28 марта 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донецая область) и 28 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Курская область – РФ, мыс Чауда – Крым).

К отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"Уничтожены 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей", - сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Уничтожены 26 ударных БПЛА
Уничтожены 26 ударных БПЛА / t.me/kpszsu

Напомним, в ночь на вторник, 26 марта, страна-агрессор Россия запустила по Украине 12 ударных беспилотников "Шахед". Кроме этого, российские оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по Донецкой области. Как сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, сбить удалось все 12 вражеских "Шахедов".

В ночь на 25 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения энергетической инфраструктуры. В Одессе не было электроснабжения - в самом городе и районе применялись экстренные отключения света.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Запорожья новости Харькова дроны новости Украины взрыв война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Гороскоп на апрель-2024: Скорпиона ждет помощь покровителя, Стрельца – полоса неудач

Гороскоп на апрель-2024: Скорпиона ждет помощь покровителя, Стрельца – полоса неудач

07:30 Эксклюзивы
Ночная атака "Шахедов": в Днепре, Харькове, Запорожье прогремели взрывы - что известно

Ночная атака "Шахедов": в Днепре, Харькове, Запорожье прогремели взрывы - что известно

07:02 Украина
Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

04:35 Украина
Все главные новости

Популярное

«Мы разные»: путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией 20815

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца 17990

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве 8137

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка 6500

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Последние новости

07:30

Гороскоп на апрель-2024: Скорпиона ждет помощь покровителя, Стрельца – полоса неудачЭксклюзив

07:02

Ночная атака "Шахедов": в Днепре, Харькове, Запорожье прогремели взрывы - что известноФото

06:10

Как купировать ракетный террор агрессора?мнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно найти три ноля за 9 секунд

05:36

Ретроградный Меркурий в апреле 2024: когда можно и нельзя планировать поездкиВидео

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
04:35

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

03:32

Для чего 2 отверстия на чехле телефона: по назначению их почти не используютВидео

03:00

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

02:15

Сумская область под угрозой: эксперт раскрыл, как Путин может создать "санитарную зону"Видео

Реклама
01:30

Действительно стал железным: Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию

00:56

Россия атаковала Украину беспилотниками: в Харькове прогремело несколько взрывов

00:09

Путин сразу же получит "пощечину": Подоляк сказал, как НАТО проучить Россию

27 марта, среда
23:59

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

23:30

Буданов – о теракте в Крокусе: РФ как минимум с 15 февраля знала его подготовке

23:21

Соломия Витвицкая показала редкое фото с бойфендом-военным

23:17

"Полные гайки": актрисе Тышкевич стало хуже

22:49

Россия вечером выпустила по Украине ракеты: на юге прогремели взрывы

22:49

Предательница Соломко вышла замуж в СШАВидео

22:23

На восстановление одной из крупнейших в Украине ТЭЦ уйдут годы - Синегубов

22:19

Звезду "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали

Реклама
21:37

Пенсионер из Одессы признался в уважении к Путину и расхвалил егоВидео

21:34

Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии

20:38

"На одного бойца ВСУ приходится 7-10 россиян": что происходит возле Часового Яра

20:22

Мобилизация мужчин с 18 лет: в Минобороны выпустили разъяснение

20:16

Борщ - российский: Клопотенко отказали в открытии ресторана в Японии из-за абсурдной причины

19:43

Россия накапливает ракеты: эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами"

19:21

Преодолевает 90 км: установлено, каким опасным оружием Россия атаковала ХарьковФотоВидео

19:18

Тревога в фильме и в жизни: как прошел звездный допремьерный показ фильма "Оставайся онлайн"

19:10

Как работает российская пропаганда на примере теракта в Крокус Ситимнение

18:54

Пострадали маленькие дети: Зеленский прокомментировал жестокий обстрел Харькова

18:37

Украина потеряла место в топе потенциальных победителей на Евровидении-2024

18:31

Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

18:25

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавшихВидео

17:57

Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом

17:45

Бронь от мобилизации с зарплатой от 35 000 грн: в Раде приняли решение

17:17

"Хронический" холостяк Леонардо Ди Каприо обручился - СМИ

17:00

ВСУ уничтожают "сумасшедшее количество пехоты и техники" под Авдеевкой - Третья штурмовая

16:47

В Германии призвали заморозить войну: в Украине сделали заявление

16:17

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

16:16

Демобилизация после 36 месяцев службы: в ВРУ раскрыли важную правку

Реклама
16:10

Переживают на солнечном берегу: блогерша Пренткович с бойфрендом оказались в Португалии

16:08

РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы: под ударом - многоэтажки, есть погибшие

15:53

Стало известно, в каком статусе французские войска могут появиться в Украине

15:42

Экс-жена Виктора Павлика хотела принять постриг и намекнула на новый роман

15:36

"За время войны такого не видели": в 3 ОШБр рассказали о потерях РФ возле Авдеевки

15:29

Сколько Британия могла бы провоевать с РФ: в The Telegraph узнали сроки и детали

15:27

Гороскоп на апрель 2024: что можно и чего категорически нельзя делать

15:26

Когда в Украине ударит +22 градуса: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гарри попал в уголовное дело: появились детали

14:49

В Николаеве раздаются мощные взрывы: враг нанес удар баллистикой по городу

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять