Ночная атака "Шахедов": в Днепре, Харькове, Запорожье прогремели взрывы - что известно

Оккупанты нанесли удары беспилотниками по частным гражданским домам в Запорожье и Киевскому району Харькова.

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Последствия атаки дронов на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 28 марта в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских дронов. Взрывы прогремели в Днепре, Харькове и Запорожье.

Об угрозе удара "Шахедов" сообщали Воздушные Силы - ударные беспилотники двигались в направлении Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей. Также ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения российскими оккупантами баллистического оружия.

Взрывы в Запорожье 28 марта - последствия атаки

Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, оккупанты нанесли удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья. В результате ударов есть пострадавшие.

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Позже он сообщил, что две женщины ранены из-за ночной атаки "шахедов" по Запорожью.

"Обломки вражеских беспилотников привели к возгоранию жилых домов в частном секторе. Спасатели оперативно потушили пламя. Детали атаки уточняются", - написал Федоров в Telegram.

Взрывы в Харькове 28 марта - что известно

Под удар оккупантов попал и Киевский район Харькова, там прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Получил повреждения ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Взрывы в Днепре 28 марта

В час ночи Суспільне сообщило о звуке взрыва в Днепре. Другие подробности не сообщаются.

Атака дронов 28 марта - что говорят в ВСУ

Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, российские войска ночью 28 марта запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", которые пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, итоги боевой работы еще уточняются, но известно, что около полутора десятков дронов удалось сбить.

Оккупанты атаковали объекты энергосистемы, пытались повредить промышленные объекты, направляли дроны через жилую застройку.

"Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно – сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", - рассказала Гуменюк.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атака дронов 28 марта 24 - отчет Воздушных сил

В ночь на 28 марта 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донецая область) и 28 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Курская область – РФ, мыс Чауда – Крым).

К отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"Уничтожены 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей", - сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Уничтожены 26 ударных БПЛА / t.me/kpszsu

Напомним, в ночь на вторник, 26 марта, страна-агрессор Россия запустила по Украине 12 ударных беспилотников "Шахед". Кроме этого, российские оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по Донецкой области. Как сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, сбить удалось все 12 вражеских "Шахедов".

В ночь на 25 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения энергетической инфраструктуры. В Одессе не было электроснабжения - в самом городе и районе применялись экстренные отключения света.

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