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Россия атаковала Украину беспилотниками: в Харькове прогремело несколько взрывов

Андрей Ганчук
28 марта 2024, 00:56обновлено 28 марта, 01:27
В Воздушных силах Украины заявили об угрозе российских беспилотников в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях и городе Запорожье.
Тревога, Харьков
В Харькове ночью 28 марта прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, Википедия

Российские оккупанты в ночь на 28 марта запустили по территории Украины свои беспилотники. В Харькове прогремели взрывы. В Воздушных силах предупредили об опасности применения врагом БПЛА в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях и Запорожье.

В Харькове прогремели взрывы

После 12 часов ночи в Воздушных силах сообщили, что в городе зафиксирован вражеский беспилотник. Спустя несколько минут прогремели взрывы.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны", - предупредил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

видео дня

В 00:18 начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник сказал, что вражеские БПЛА в Харьковской области уже отсутствуют. Он призвал местных жителей не покидать укрытий до тех пор, пока не будет отбоя сигнала воздушной тревоги.

"На данный момент возле воздушного пространства Харьковщины отсутствуют вражеские БПЛА, но угроза остается – не оставляйте укрытие до отбоя", - подчеркнул Мельник.

Воздушная тревога в Украине
Карта воздушной тревоги в Украине / map.ukrainealarm.com/

Также в Воздушных силах заявляли о БПЛА врага в Херсонской области, а также в Запорожье.

В Днепре был слышен взрыв, сообщили Суспільне в 01:00.

В 00:53 в Воздушных силах заявили, что беспилотники летят в направлении Харьковской области.

О взрывах в этих регионах не сообщалось.

В Харькове прилет в Киевском районе

Мэр Терехов заявил, что Киевский район Харькова попал под вражеский удар. Разрушен ресторан, в соседнем доме выбиты окна.

"Под удар попал Киевский район. Разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", - сказал градоначальник.

В Харькове прогремело еще два взрыва

Об еще двух взрывах в Харькове сообщили журналисты Суспільне в 01:21 и 01:22.

Удар России по Харькову 27 марта – оккупанты применили КАБы:

Страна-оккупант Россия ударила по Харькову новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30. Было нанесено несколько ударов.

Правоохранители сообщили, что один из ударов РФ пришелся по школе, второй – посреди жилых домов. Как уточнили журналисты, прилет был по детской площадке.

Глава Следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что впервые с 2022 года Россия ударила по Харькову авиабомбами.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия применила по Харькову модификационные боеприпасы УМПБ Д-30. Повреждено не менее 14 многоэтажек. Две пятиэтажки частично разрушены.

Оккупанты применили боеприпас, дальность которого – до 90 километров.

"Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва - среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы", - сказано в сообщении Синегубова.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Согласно данным на 18:26 27 марта, пострадали 19 человек. Среди них 4 ребенка.

По данным на 19:43, в медицинские учреждения доставили 13 человек.

Погиб мужчина 59-лет.

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