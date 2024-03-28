Сумская область под угрозой: эксперт раскрыл, как Путин может создать 'санитарную зону'

Путин акцентирует внимание на том, что масштаб этих "зон", мол, должен быть таким, чтобы Российской Федерации не угрожало натовское оружие.

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Россия может повторить наступление на Сумщину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: google.maps

В интервью Главреду бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о создании так называемых санитарных зон на территории Украины. Эксперт объяснил, существует ли в этом контексте угроза масштабных вражеских наступлений на Харьковскую, Сумскую, Киевскую и Черниговскую области.

"Мы уже сейчас наблюдаем процесс создания Россией буферной или "санитарной зоны". В последние дни россияне активно используют артиллерию и авиацию для нанесения ракетно-бомбовых и авиационных ударов по территории Сумской области. Противник буквально сравнивает с землей все наше приграничье, пытаясь заставить местных жителей навсегда покинуть эти районы. И когда Путин говорит о создании "санитарных зон", речь идет именно о таких действиях", - заявил Селезнев.

Однако, эксперт отметил, что сложно понять, о каком формате, размерах и площади "санитарных зон" говорят россияне.

"Тот же Путин акцентирует внимание на том, что масштаб этих "зон", мол, должен быть таким, чтобы Российской Федерации не угрожало натовское оружие, которое находится на балансе украинской армии. Это километры, десятки или даже сотни километров? Пока непонятно. Планы Путина могут быть любого формата и масштаба: мы же помним, как он мечтал о Киеве за 3 дня и оккупации всей Украины за три недели. Однако полномасштабная война продолжается уже третий год подряд, а если говорить в целом, российско-украинская война длится 11-й год", - пояснил Владислав Селезнев.

Он считает, что нужно абсолютно рационально оценивать заявления Путина и ориентироваться на собственные ресурсные возможности, чтобы системно и методично уничтожать противника, который с оружием ворвался на нашу землю.

"Нам нужно искать варианты, как противостоять авиационным и артиллерийским атакам врага. Мы нуждаемся в мощных артиллерийских орудиях с высокоточными снарядами, чтобы они были максимально эффективны в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей", - отметил эксперт.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев сделал прогноз о мобилизации в России:

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Напомним, что эксперт сказал прямо, что запланировал враг на Сумщине. Российские оккупанты постоянно обстреливали минометами и артиллерией приграничные населенные пункты Сумской области. Враг хочет напугать жителей приграничных территорий, чтобы разбалансировать государство и области.

Военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ. Страна-агрессор РФ сделала паузу в ракетных ударах, что дало возможность оккупантам накопить ракеты и подготовиться к массированному обстрелу Украины. Враг накопил около 100 ракет.

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