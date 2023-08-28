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Как раньше назывался Луганск, Донецк и Соледар: потрясающая история названий

Алина Дембицкая
28 августа 2023, 16:22 обновлено 28 августа, 16:22
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Исторические перипетии оставили ощутимый след в названиях городов на Востоке нашей страны.
Донецк, Соледар
Как раньше назывался Луганск, Донецк и Соледар? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Восток Украины – земля, дышащая историей, где в каждом названии города отражена палитра событий, которые разворачивались на протяжении многих лет. Нельзя забыть и о том влиянии, которое на эти земли имела соседняя страна-агрессор. Исторические перипетии оставили ощутимый след в названиях городов на Востоке нашей страны. Главред рассказывает, как ранее назывался Луганск, Донецк и Соледар.

Как раньше назывался Луганск?

Ранее город, известный как Луганск, назывался Ворошиловградом. Это название город получил в честь советского политика и военного деятеля Климентия Ворошилова. Это название существовало с 1935 года вплоть до 1990-х, когда после распада Советского Союза и в рамках декоммунизационных процессов было возвращено историческое название города – Луганск.

Стоит заметить, что название города Луганск происходит от реки Лугань, которая протекает через этот регион. Этимология слова "Лугань" связана со славянскими корнями. Термин "лугань" означает большой, роскошный луг, который можно было использовать для выпаса скота. Таким образом, название "Луганск" может быть интерпретировано как "город у реки Лугань" или "город у великого луга".

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Как раньше назывался Донецк?

До 1924 года Донецк назывался Юзовкой. Это название город получил в честь английского предпринимателя и благотворителя Джона Хьюза, который активно развивал промышленность в этом регионе.

В 1924 году советская власть переименовала город Юзовку в Сталино. Нетрудно догадаться, что это название город получил в честь Иосифа Сталина, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Название Сталино существовало вплоть до 1961 года.

После распада Советского Союза и в рамках декоммунизационных процессов в 1961 году город был переименован в Донецк – в честь реки Донец, протекающей через этот регион.

Как раньше назывался Соледар?

Город Соледар, история которого связана с добычей соли, впервые упоминается еще в 17 веке. Именно в это время там формировались первые начала промышленной добычи этого ценного кристаллического вещества. Тогда это было небольшое село Брянцовка.

Первую соляную шахту в Брянцевке начали строить в конце 19 века, которую назвали Брянцевским рудником. В последующие годы здесь появилось еще пять соляных шахт, и добыча соли стала уже масштабной промышленностью.

В 1926 году Брянцевка получила новое название – Карло-Либкнехтовск. Так город назвали в честь известного немца Карла Либкнехта. Он был политиком, адвокатом и известным деятелем рабочего движения. Также Либкнехт являлся одним из основателей Коммунистической партии Германии. Город так назывался вплоть до 1991 года.

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