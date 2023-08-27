УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить "не за что" на "спасибо": фраза может сыграть с вами злую шутку

Алина Дембицкая
27 августа 2023, 16:12 обновлено 27 августа, 16:12
109
Психологи утверждают, что фраза "не за что" в ответ на благодарность серьезно подрывает нашу самооценку.
люди
Как ответить вместо "не за что"? / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Пожалуй, каждый из нас хоть раз в ответ на благодарность за какую-то мелкую услугу автоматически говорил "не за что". Казалось бы, что эта совершенно невинная фраза не несет в себе никакой угрозы. Однако это не так. Есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать при употреблении этой фразы. Прежде всего – с точки зрения психологии. Главред рассказывает, почему нельзя говорить в ответ на "спасибо" "не за что".

Психологи утверждают, что фраза "не за что" в ответ на благодарность серьезно подрывает нашу самооценку. Если поразмышлять, то можно прийти к выводу, что этой фразой мы обесцениваем свой труд, который не стоит даже банальной благодарности. Поэтому об услуге в ответ можно даже не думать. Такой подход к собственным усилиям является довольно разрушительным, ведь именно из таких мелочей формируется наше собственное восприятие себя. Поэтому не стоит обесценивать свое время и проделанную работу.

Кроме того, фраза "не за что" разрушительна не только для нас, но и для нашего собеседника. Таким выражением мы обесцениваем не только свой труд, но и просьбу собеседника. Мы можем даже унизить его, ответив так на "спасибо". Ведь человек обратился к вам не просто так, а потому, что ему нужна помощь. Эта задача оказалась непосильной для него, поскольку у человека не было определенных навыков. Поэтому, когда вы говорите "не за что", то ваш собеседник может воспринять выполненную задачу очень легкой и примитивной. В результате он может почувствовать разочарование, поскольку не смог справиться с этой задачей.

видео дня

Как заменить фразу "не за что"?

Лучшим ответом на благодарность будет фраза "пожалуйста" или "был рад / была рада помочь". Таким образом вы не обесцениваете свою работу и не оскорбляете своего собеседника, а наоборот – показываете свою вежливость.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

Удар по Су-30, МиГ-29 и ЗРК РФ: аэродром в Курске атаковали дроны - СМИ

Удар по Су-30, МиГ-29 и ЗРК РФ: аэродром в Курске атаковали дроны - СМИ

16:07 Мир
"Мощный сентябрь для Украины": Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия

"Мощный сентябрь для Украины": Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия

16:00 Украина
Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

15:02 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:12

Почему нельзя говорить "не за что" на "спасибо": фраза может сыграть с вами злую шутку

16:10

Духовка больше не нужна: уникально вкусный рецепт десерта к чаю

16:07

Удар по Су-30, МиГ-29 и ЗРК РФ: аэродром в Курске атаковали дроны - СМИ

16:00

"Мощный сентябрь для Украины": Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия

15:56

56-летнего Киркорова унизили в "родной" Болгарии

РФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - ИжакРФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - Ижак
15:03

Фаворит "Холостячки-2" женился на копии Огневич: певица отреагировала

15:02

Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

14:24

Дым видно за километры: в Бердянске мощный пожар на базе военной техники РФ

14:16

Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом

Реклама
14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 28 по 2 сентября: кого ждет изобилие и успех

13:40

"Набил бы лицо": известный "азовец" "прошелся" по Владу Яме

13:39

РФ перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу на Кольском полуостровеФото

13:18

"До мурашек": Алена Омаргалиева поразила всех исполнением гимна Украины перед боем УсикаВидео

13:15

Гороскоп на неделю с 28 по 2 сентября: Весы будут неотразимы, Тельцы - решат проблемы

12:46

Уже за Работино: ВСУ активно продвигаются на юге

12:38

РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность

12:11

Странная ракетная атака или... ничего странногомнение

11:50

На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян и сместила "акцент"

11:48

РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

11:38

Трагедия в Житомирской области: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов

Реклама
11:33

От Овна до Стрельца: 4 знака зодиака, которые любят выпить

11:29

Роман Цимбалюк. Петушок Медведев начал выдавать трезвые вещиВидеоблоги

11:17

Путин - лжец: как на самом деле выглядела карта Украины раньше

10:48

РФ устроила настоящую "охоту": в ГУР назвали число покушений на Буданова

10:47

На Киевщине обломки российской ракеты повредили 10 домов: есть пострадавшие

10:32

"Мощная атака закончится": когда в Украине прекратятся сильнейшие обстрелы - прогноз на осень

10:08

Самая вкусная закуска из СССР: просто безупречный рецепт за 5 минутВидео

09:50

Чем отстирать белые носки: 3 способа, которые точно помогут

09:45

Гороскоп на завтра 28 августа 2023: Овнам - переворот на работе, Девам - бессонница

09:43

Оккупанты атакуют и пытаются устроить "котел": офицер ВСУ назвал направление

09:37

Залужный тайно встретился с командованием НАТО: что известно

09:04

Полнолуние в сентябре 2023: что ждет каждого знака зодиакаВидео

09:01

Что нас ждет в 2025-м: вполне возможно, что мы боимся не тогомнение

08:47

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты

08:32

ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье - ISW

08:10

Поспешите - соседей насмешите: как узнать, когда пора копать картошку

07:24

На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

06:24

Хоть и убил Путин Пригожина, а к победе это его не приблизиломнение

05:41

Карта дня: что предвещает Таро на 27 августа

05:00

"Я обняла тебя прямо перед вылетом": девушка пилота Джуса опубликовала прощальный пост

Реклама
03:30

Известный астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в сентябреВидео

02:05

Кому суждено прожить более 100 лет: как "вычислить" судьбу по линии жизни на руке

01:35

Стоит ли заводить знакомства и отношения: любовный гороскоп на сентябрь от Влада Росса

00:25

"Это большая проблема": на Западе обеспокоены затягиванием войны - Bloomberg

00:03

В России скончался известный режиссер и сценарист

26 августа, суббота
23:36

"Не просто выход на границы 1991-го года": Подоляк назвал способ выиграть войну с РФ

23:16

"Самолет под острым углом зашел": подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине

22:47

Любовный гороскоп на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – ответ, Раку - отдача

22:33

Безумная оптическая иллюзия: только гений можете заметить букву "A" за 3 секунды

22:09

Банк может заблокировать счета украинцев из-за перевода денег: кто под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять