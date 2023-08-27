Почему нельзя говорить "не за что" на "спасибо": фраза может сыграть с вами злую шутку

Психологи утверждают, что фраза "не за что" в ответ на благодарность серьезно подрывает нашу самооценку.

https://glavred.info/life/pochemu-nelzya-govorit-ne-za-chto-na-spasibo-fraza-mozhet-sygrat-s-vami-zluyu-shutku-10496191.html Ссылка скопирована

Как ответить вместо "не за что"? / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Пожалуй, каждый из нас хоть раз в ответ на благодарность за какую-то мелкую услугу автоматически говорил "не за что". Казалось бы, что эта совершенно невинная фраза не несет в себе никакой угрозы. Однако это не так. Есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать при употреблении этой фразы. Прежде всего – с точки зрения психологии. Главред рассказывает, почему нельзя говорить в ответ на "спасибо" "не за что".

Психологи утверждают, что фраза "не за что" в ответ на благодарность серьезно подрывает нашу самооценку. Если поразмышлять, то можно прийти к выводу, что этой фразой мы обесцениваем свой труд, который не стоит даже банальной благодарности. Поэтому об услуге в ответ можно даже не думать. Такой подход к собственным усилиям является довольно разрушительным, ведь именно из таких мелочей формируется наше собственное восприятие себя. Поэтому не стоит обесценивать свое время и проделанную работу.

Кроме того, фраза "не за что" разрушительна не только для нас, но и для нашего собеседника. Таким выражением мы обесцениваем не только свой труд, но и просьбу собеседника. Мы можем даже унизить его, ответив так на "спасибо". Ведь человек обратился к вам не просто так, а потому, что ему нужна помощь. Эта задача оказалась непосильной для него, поскольку у человека не было определенных навыков. Поэтому, когда вы говорите "не за что", то ваш собеседник может воспринять выполненную задачу очень легкой и примитивной. В результате он может почувствовать разочарование, поскольку не смог справиться с этой задачей.

видео дня

Как заменить фразу "не за что"?

Лучшим ответом на благодарность будет фраза "пожалуйста" или "был рад / была рада помочь". Таким образом вы не обесцениваете свою работу и не оскорбляете своего собеседника, а наоборот – показываете свою вежливость.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.