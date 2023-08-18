Почему жители Восточной Азии безумно боятся цифры 4: жуткие предрассудки азиатов

Тетрафобия, или боязнь числа 4, имеет глубокие корни, вытекающие из многовекового культурного наследия Китая.

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В какой стране нет цифры 4? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ни для кого не секрет, что во многих странах Европы, и в Украине в частности, люди стараются избегать числа 13, связывая его с чем-то страшным и мистическим. Однако в странах Восточной Азии, особенно в Китае, Японии и Корее, люди очень боятся цифры 4. Главред рассказывает, почему 4 – это плохое число для азиатов.

Что означает цифра 4 в Китае?

Тетрафобия, или боязнь числа 4, имеет глубокие корни, вытекающие из многовекового культурного наследия Китая. Дело в том, что в китайском языке произношение числа 4 напоминает произношение слова "смерть", что делает его символом негатива и несчастья. Такая ассоциация стала основой для развития тетрафобии среди китайцев, а в дальнейшем – во многих других культурах.

Число смерти в Китае оказывает настолько сильное влияние на общество, что многие здания в этой и других азиатских странах не имеют этажей, квартир, больничных палат или гостиничных номеров с цифрой 4.

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Также вам нужно будет отчаянно постараться, чтобы найти улицу с номером 4 или столик в ресторане с этой цифрой. Эта фобия также влияет на сферу бизнеса, где число 4 избегается на ценниках, квитанциях и т. д.

Кроме того, в странах Восточной Азии молодожены никогда не празднуют свадьбу 4 числа 4 месяца года (апрель). Эта дата для азиатов настолько страшная и неприятная, как для нас пятница 13.

Стоит заметить, что азиаты избегают не только цифры 4, но и чисел 14, 24 и 42. Именно поэтому, когда будете заходить в лифт в Китае, Японии или Корее, не удивляйтесь, что там нет 4 и 14 этажа. А в некоторых случаях также пропускают и число 13 (ради солидарности с европейцами). В связи с этим, после 12 этажа вы сразу же попадете на 15.

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