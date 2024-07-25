РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

На сегодняшний день в Азовском море вообще нет кораблей россиян. Ранее оккупанты планировали на законодательном уровне сделать море своей внутренней территорией. Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук сообщил 24 июля.
"В Азовском море больше нет ни одного военного корабля РФ. Кажется, они начали что-то подозревать", - отметил Плетенчук в сети.
По словам спикера, россияне "о чем-то" догадываются, именно поэтому они убрали корабли из Азовского моря.
Плетенчук не уточнил, что именно могут подозревать российские преступники, тем более, что фактически все побережье Азовского моря сейчас оккупировано.
Война в Украине, последние новости
Напомним, накануне ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов оккупантов на Кураховском направлении.
Недалеко от Харькова между украинскими военными произошла стрлиянина. В результате инцидента погибли три военнослужащих, еще четыре получили ранения.
Также ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что замена главкома ВСУ Александра Сырского вряд ли пойдет на пользу Вооруженным силам и ситуации на фронте.
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