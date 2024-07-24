Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

Роман Костенко заявил, что сейчас многие занимаются дискредитацией Сырского и к этому процессу приобщены даже депутаты.

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Уволит ли Зеленский Сырского / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/osirskiy

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что замена главкома ВСУ Александра Сырского вряд ли пойдет на пользу Вооруженным силам и ситуации на фронте.

Нардеп в интервью Radio NV заявил, что президент Зеленский действительно имеет право уволить главнокомандующего ВСУ. Однако не понятно, будет ли это полезным для украинской армии.

"Может ли он Зеленский сменить главкома? Может - это его права. Сменит ли - какие-то слухи ходили, но я не знаю. Вопрос - пойдет ли это на пользу армии. Частая смена главкомов точно не идет на пользу тому или иному государственному органу, а здесь военный орган. Такой явной информации, что его сменят, у меня нет", - говорит Костенко. видео дня

По его словам, сейчас многие занимаются дискредитацией Сырского, и к этому процессу приобщены даже народные депутаты. Однако, о ком именно идет речь, Костенко не уточнил, но, вероятно, имел в виду свою коллегу Марьяну Безуглую, которая в последние месяцы активно критикует главкома.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего. Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Также Владимир Зеленский заговорил о скором завершении "горячей фазы" войны. Президент Украины даже допустил переговоры с Путиным, если Россия согласна к прекращению боев в формате, который был обсужден на Саммите мира.

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