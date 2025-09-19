Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

Главное:
- РФ готовит новый массированный воздушный удар
- Враг может ударить ракетами по территории Украины
Армия страны-агрессора РФ готовит новый массированный воздушный удар по Украине в ближайшее время.
Об этом свидетельствует характерная активность на частотах стратегической авиации армии врага, сообщают мониторинговые ресурсы.
"Есть признаки, указывающие на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время: отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ на боевой частоте", - предупреждают украинцев.
При этом не исключается, что РФ может ударить ракетами по территории Украины.
"Ночью может быть ракетный удар: отмечена активизация голосовой сети стратегической авиации на боевой частоте", - отмечается в сообщении.
Кроме того, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив также предупредил о возможной массированной атаке РФ этой ночью.
"Реагируем на возможные тревоги ночью! Может быть громко", - написал он.
РФ готова к новым ударам: прогноз генерала ВСУ
Россия, как страна-агрессор, продолжает наносить массированные удары по территории Украины.
Об этом заявил Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006–2010).
При этом воздушные удары низкой интенсивности - менее полутысячи дронов и полсотни ракет различных типов враг таки может наносить.
Ранее сообщалось, что под российским ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей. В Хмельницкой области в результате вражеской атаки пострадали три человека. Враг разрушил швейную фабрику, повредил автозаправку, транспорт, выбил окна в окрестных домах.
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.
Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в столице - городе Киев. Это была подлая и одна из крупнейших атак на столицу.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
