Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

Есть признаки, указывающие на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время.

РФ может готовить массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, ua/depositphotos.com

Главное:

РФ готовит новый массированный воздушный удар

Враг может ударить ракетами по территории Украины

Армия страны-агрессора РФ готовит новый массированный воздушный удар по Украине в ближайшее время.

Об этом свидетельствует характерная активность на частотах стратегической авиации армии врага, сообщают мониторинговые ресурсы.

"Есть признаки, указывающие на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время: отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ на боевой частоте", - предупреждают украинцев.

При этом не исключается, что РФ может ударить ракетами по территории Украины.

"Ночью может быть ракетный удар: отмечена активизация голосовой сети стратегической авиации на боевой частоте", - отмечается в сообщении.

Кроме того, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив также предупредил о возможной массированной атаке РФ этой ночью.

"Реагируем на возможные тревоги ночью! Может быть громко", - написал он.

РФ готова к новым ударам: прогноз генерала ВСУ

Россия, как страна-агрессор, продолжает наносить массированные удары по территории Украины.

Об этом заявил Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006–2010).

При этом воздушные удары низкой интенсивности - менее полутысячи дронов и полсотни ракет различных типов враг таки может наносить.

Ранее сообщалось, что под российским ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей. В Хмельницкой области в результате вражеской атаки пострадали три человека. Враг разрушил швейную фабрику, повредил автозаправку, транспорт, выбил окна в окрестных домах.

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.

Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в столице - городе Киев. Это была подлая и одна из крупнейших атак на столицу.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

