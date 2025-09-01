В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

В Киеве лидеры фракций планируют провести переговоры относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии.

https://glavred.info/politics/v-kiev-vpervye-priehali-lidery-frakciy-koalicii-germanii-kakaya-cel-vizita-10694387.html Ссылка скопирована

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии / коллаж: Главред, фото: Süddeutsche Zeitung Georg Ismar / Х

Кратко:

Лидеры фракций коалиции Германии приехали, чтобы "послать четкий сигнал"

В вопросе развертывания солдат Бундесвера в Украине немецкие политики избегают конкретики

Лидеры двух коалиционных фракций бундестага - Йенс Шпан из блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в понедельник, 1 сентября, впервые прибыли в Киев. Об этом пишет Deutsche Welle.

В Киеве они планируют провести переговоры относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии и дипломатических усилий для прекращения войны.

видео дня

"Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу", - заявил Шпан во время общения с журналистами по прибытии в Киев.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, в частности о возможности развертывания контингента, он отметил, что лучшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.

"Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего, мы хотим оснастить ее как можно лучше", - сказал Шпан.

Мирш также отметил это. В то же время в вопросе возможного развертывания солдат Бундесвера в Украине немецкие политики избегают конкретики, хотя и не исключают такого варианта.

"Прежде всего, планировалось вооружить и экипировать украинскую армию, оказывать ей постоянную поддержку, а затем, совместно с американцами, предоставить Украине гарантии безопасности. Существует множество вариантов, какие именно и как, это будет обсуждаться во время переговоров", - указал Шпан.

Помощь Германии Украине:

Как ранее сообщал Главред, 25 августа в Киеве с визитом был вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, который пообещал, что правительство ФРГ будет выделять на поддержку Украины 9 млрд евро ежегодно. Также, по его словам, Германия готова сделать свой вклад в гарантии безопасности для Украины. Однако Клингбайль не ответил на вопрос об участии военных Бундесвера в возможной миссии.

Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль ранее заявил, что Германия не будет размещать военный контингент в Украине.

Украина получит от немецкого производителя HENSOLDT поставку радаров TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII для усиления противовоздушной обороны Украины. Сума контракта – более 340 миллионов евро.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред