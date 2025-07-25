Крайне важны для защиты неба: Германия поставит Украине технику на 340 млн евро

РЛС можно установить на другие платформы, такие как автомобили или бронетранспортеры.

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Радары для ПВО Украины / Коллаж Главред, фото: hensoldt.net

Украина получит от немецкого производителя HENSOLDT поставку радаров TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII для усиления противовоздушной обороны Украины. Сума контракта – более 340 миллионов евро. Об этом сообщила сама компания 24 июля на официальном сайте.

"Наши высокопроизводительные радары крайне необходимы украинской ПВО. Несколько радаров уже защищают Украину с начала российской агрессии. Мы гордимся тем, что поставляем новые системы. Эти радары чрезвычайно важны для защиты граждан", – заявил гендиректор HENSOLDT Оливер Дерре.

Чем важны немецкие радары для Украины

РЛС TRML-4D работает вместе с системой ПВО Iris-T SLM в радиусе до 250 километров и способна выявлять и сопровождать около 1500 целей: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

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Семейство РЛС SPEXER включает обзорные радары различных диапазонов для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и низколетящих воздушных целей. SPEXER 2000 входит в состав нового зенитного ракетного комплекса Skyranger 30 от Rheinmetall. Интересно, что официальных объявлений о поставках Украине Skyranger 30 не было.

РЛС TRML-4D работает вместе с системой ПВО Iris-T SLM в радиусе до 250 километров / hensoldt.net

SPEXER 2000 также способны работать вместе с немецкими беспилотными противовоздушными комплексами Feldlager и лазерами для защиты от дронов HoWiSM. Также эту РЛС можно установить на другие платформы, такие как автомобили или бронетранспортеры.

Производитель подчеркнул, что у HENSOLDT есть многолетний опыт разработки радиолокационных систем и компания "активно продвигает дальнейшее развитие ключевых технологий в этой области".

Системы Patriot для Украины - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после одного из разговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

Позже Трамп сообщил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие недели. По его словам, сейчас идёт согласование деталей между министерствами обороны США и Германии.

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