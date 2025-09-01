Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

В Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха, из-за чего власти призывают жителей закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

https://glavred.info/ukraine/kievlyan-prizvali-srochno-zakryt-okna-i-pit-mnogo-vody-chto-proizoshlo-10694384.html Ссылка скопирована

Киевлян призвали закрыть окна и пить много воды - что произошло / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

В Киеве ухудшилось качество воздуха

Киевлян закрыли закрыть окна и предоставили ряд других рекомендаций

Утром, 1 сентября в Киеве наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Власти рекомендуют гражданам закрыть окна и пить много воды. Об этом говорится в сообщении КГГА.

КГГА сообщила, что по состоянию на 10:30 зафиксирован повышенный уровень взвешенных частиц (пыли) в воздухе. Вероятная причина временного ухудшения качества воздуха - метеорологические условия, в частности слабый ветер, который способствует накоплению вредных примесей в приземном слое.

видео дня

/ Фото: скриншот

До улучшения ситуации рекомендуют:

держать окна закрытыми;

уменьшить пребывание на улице;

употреблять больше воды;

при наличии включить очиститель воздуха на максимальный режим.

/ Инфографика: Главред

Ухудшение качества воздуха - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 июля 2025 года после атаки российских оккупантов в Киеве существенно ухудшилось качество воздуха. Жителей призвали оставаться дома, плотно закрыть окна и двери, пользоваться масками и употреблять больше воды. Как пояснил специалист ГУ "Киевский городской центр профилактики болезней Минздрава" Андрей Косинов в эфире "Киев 24", в воздухе зафиксирована чрезмерная концентрация вредных веществ.

Еще раньше, с 1 марта, Украину накрыло грязное облако, повлекшее резкое ухудшение качества воздуха, о чем свидетельствовали данные погодного радара Ventusky.

Кроме того, в феврале в течение двух дней подряд в столице фиксировали рост уровня загрязненности, особенно на левом берегу, сообщала пресс-служба КГГА. Причиной этого называют накопление взвешенных частиц (пыли), которое усиливается при маловетреной погоде и высоком атмосферном давлении, что мешает рассеиванию примесей.

Другие новости:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред