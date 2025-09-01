Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

О чем говорится в материале:
Утром, 1 сентября в Киеве наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Власти рекомендуют гражданам закрыть окна и пить много воды. Об этом говорится в сообщении КГГА.
КГГА сообщила, что по состоянию на 10:30 зафиксирован повышенный уровень взвешенных частиц (пыли) в воздухе. Вероятная причина временного ухудшения качества воздуха - метеорологические условия, в частности слабый ветер, который способствует накоплению вредных примесей в приземном слое.
До улучшения ситуации рекомендуют:
- держать окна закрытыми;
- уменьшить пребывание на улице;
- употреблять больше воды;
- при наличии включить очиститель воздуха на максимальный режим.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 июля 2025 года после атаки российских оккупантов в Киеве существенно ухудшилось качество воздуха. Жителей призвали оставаться дома, плотно закрыть окна и двери, пользоваться масками и употреблять больше воды. Как пояснил специалист ГУ "Киевский городской центр профилактики болезней Минздрава" Андрей Косинов в эфире "Киев 24", в воздухе зафиксирована чрезмерная концентрация вредных веществ.
Еще раньше, с 1 марта, Украину накрыло грязное облако, повлекшее резкое ухудшение качества воздуха, о чем свидетельствовали данные погодного радара Ventusky.
Кроме того, в феврале в течение двух дней подряд в столице фиксировали рост уровня загрязненности, особенно на левом берегу, сообщала пресс-служба КГГА. Причиной этого называют накопление взвешенных частиц (пыли), которое усиливается при маловетреной погоде и высоком атмосферном давлении, что мешает рассеиванию примесей.
