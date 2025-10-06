Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюанс

Юрий Берендий
6 октября 2025, 18:40
139
Изменение позиции США относительно войны РФ против Украины можно будет оценить по конкретным шагам в военной поддержке и санкциях, считает дипломат.
Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюанс
Дипломат назвал 3 признака настоящего изменения позиции США относительно войны РФ против Украины / Коллаж Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео YouTube/White House

О чем сказал дипломат:

  • Об изменении позиции США по Украине может свидетельствовать 3 шага
  • США должны определиться с собственными целями относительно войны РФ против Украины

В последнее время в Вашингтоне все чаще звучат заявления о возможном изменении подхода США к войне в Украине. Однако, чтобы убедиться, что за словами стоят реальные намерения, важно увидеть конкретные действия. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат Борис Бондарев

Бондарев считает, что изменение позиции США в отношении войны РФ против Украины можно будет заметить по нескольким признакам.

видео дня

Во-первых, Уиткофф должен быть отозван и заменен на компетентного человека. Это будет демонстрировать отказ от уступок Путину.

Во-вторых, поставки вооружений должны стать более масштабными. Не символические партии, а десятки и сотни систем.

В-третьих, НАТО нужно навести дисциплину. Члены альянса как оборонного объединения должны соблюдать и выполнять совместные решения.

"Тогда и США придется принять это решение для себя и продвигать его. Речь идет не только о запрете на покупку нефти и газа, а о решениях военного характера - например, о размещении новых контингентов", - указывает он.

Дипломат отметил, что возможно речь будет идти о введении войск в Украину или серьезной подготовке к этому. Также будут обсуждаться реальные шаги, например закрытие неба над Украиной, что продемонстрирует готовность США перейти от слов к действиям.

Бондарев добавил, что речь идет и о санкциях, о которых Трамп говорит, но не вводит. Речь идет о действительно серьезных вторичных санкциях. Только тогда можно будет утверждать, что политика работает. Пока большинство заявлений остаются словами, а Трамп фактически продолжает курс Байдена, который в стратегической перспективе проигрышный. Американцам и европейцам нужно определиться со своими целями.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду об угрозах Путина Европе:

"Хотят ли они победить в этой войне ради самих себя, или просто пытаются от нее избавиться. Если второе - значит, они ее проиграют. И тогда последствия будут гораздо более печальными. Им нужно ответить для себя на этот главный вопрос. Пока же они пытаются избежать его, уклониться, но он все равно снова и снова появляется", - резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Изменение позиции Трампа по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал изменение позиции президента США Дональда Трампа относительно агрессивных действий России в Украине и ее провокаций в Европе.

Он отметил, что ключевым фактором в этой ситуации остаются нефть и газ, ведь российская экономика сейчас приходит в упадок из-за потери возможности продавать свои энергоресурсы Европе, как это было раньше.

Также, по словам Загороднего, на Дональда Трампа оказывает влияние так называемая "рейгановская" часть Республиканской партии.

"Рейгановская часть Республиканской партии США это горячо поддержала и напомнила, что они давно говорили, что Россию нужно "мочить в сортире". На Трампа давят приближающиеся выборы в Конгресс США, и ему нужна какая-то победа", - убежден аналитик.

Заявления администрации Трампа относительно войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп назвал причину, которая, по его мнению, привела к началу полномасштабного вторжения России в Украину. Он считает, что толчком стало решение Вашингтона вывести американские войска из Афганистана. По словам Трампа, увидев слабость и некомпетентность администрации Джо Байдена, российский диктатор решился начать агрессию против Украины.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул, что подход президента Дональда Трампа к переговорам с Киевом и Москвой является взвешенным и имеет персональный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Трамп, вероятно, пересмотрел свою позицию по Украине. По его словам, нынешний глава Белого дома понимает, что Киев не может уступить свои территории стране-агрессору.

Другие новости:

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Борис Бондарев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:31Синоптик
Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:29Война
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:43Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Последние новости

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

Реклама
17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

Реклама
14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУмнение

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

12:37

Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

12:32

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробностиФотоВидео

11:55

Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причинуВидео

11:51

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

Реклама
11:36

"Губа не дура": дочь путиниста Киркорова напугала отца внезапным требованием

11:04

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсиюВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

10:56

В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

10:46

Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

10:44

Настоящие перфекционисты: 4 знака зодиака, у которых должно быть все идеально

10:28

Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять