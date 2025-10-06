Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюанс

Изменение позиции США относительно войны РФ против Украины можно будет оценить по конкретным шагам в военной поддержке и санкциях, считает дипломат.

Дипломат назвал 3 признака настоящего изменения позиции США относительно войны РФ против Украины / Коллаж Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео YouTube/White House

О чем сказал дипломат:

Об изменении позиции США по Украине может свидетельствовать 3 шага

США должны определиться с собственными целями относительно войны РФ против Украины

В последнее время в Вашингтоне все чаще звучат заявления о возможном изменении подхода США к войне в Украине. Однако, чтобы убедиться, что за словами стоят реальные намерения, важно увидеть конкретные действия. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат Борис Бондарев

Бондарев считает, что изменение позиции США в отношении войны РФ против Украины можно будет заметить по нескольким признакам.

Во-первых, Уиткофф должен быть отозван и заменен на компетентного человека. Это будет демонстрировать отказ от уступок Путину.

Во-вторых, поставки вооружений должны стать более масштабными. Не символические партии, а десятки и сотни систем.

В-третьих, НАТО нужно навести дисциплину. Члены альянса как оборонного объединения должны соблюдать и выполнять совместные решения.

"Тогда и США придется принять это решение для себя и продвигать его. Речь идет не только о запрете на покупку нефти и газа, а о решениях военного характера - например, о размещении новых контингентов", - указывает он.

Дипломат отметил, что возможно речь будет идти о введении войск в Украину или серьезной подготовке к этому. Также будут обсуждаться реальные шаги, например закрытие неба над Украиной, что продемонстрирует готовность США перейти от слов к действиям.

Бондарев добавил, что речь идет и о санкциях, о которых Трамп говорит, но не вводит. Речь идет о действительно серьезных вторичных санкциях. Только тогда можно будет утверждать, что политика работает. Пока большинство заявлений остаются словами, а Трамп фактически продолжает курс Байдена, который в стратегической перспективе проигрышный. Американцам и европейцам нужно определиться со своими целями.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду об угрозах Путина Европе:

"Хотят ли они победить в этой войне ради самих себя, или просто пытаются от нее избавиться. Если второе - значит, они ее проиграют. И тогда последствия будут гораздо более печальными. Им нужно ответить для себя на этот главный вопрос. Пока же они пытаются избежать его, уклониться, но он все равно снова и снова появляется", - резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Изменение позиции Трампа по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал изменение позиции президента США Дональда Трампа относительно агрессивных действий России в Украине и ее провокаций в Европе.

Он отметил, что ключевым фактором в этой ситуации остаются нефть и газ, ведь российская экономика сейчас приходит в упадок из-за потери возможности продавать свои энергоресурсы Европе, как это было раньше.

Также, по словам Загороднего, на Дональда Трампа оказывает влияние так называемая "рейгановская" часть Республиканской партии.

"Рейгановская часть Республиканской партии США это горячо поддержала и напомнила, что они давно говорили, что Россию нужно "мочить в сортире". На Трампа давят приближающиеся выборы в Конгресс США, и ему нужна какая-то победа", - убежден аналитик.

Заявления администрации Трампа относительно войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп назвал причину, которая, по его мнению, привела к началу полномасштабного вторжения России в Украину. Он считает, что толчком стало решение Вашингтона вывести американские войска из Афганистана. По словам Трампа, увидев слабость и некомпетентность администрации Джо Байдена, российский диктатор решился начать агрессию против Украины.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул, что подход президента Дональда Трампа к переговорам с Киевом и Москвой является взвешенным и имеет персональный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Трамп, вероятно, пересмотрел свою позицию по Украине. По его словам, нынешний глава Белого дома понимает, что Киев не может уступить свои территории стране-агрессору.

О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

