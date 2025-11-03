Фламинго уже летят по россиянам - какой 'реванш' готовит Кремль и чего ждать украинцам

Украина наращивает темпы производства украинских ракет, до конца года ожидается переход к их массовому изготовлению, отметил президент Зеленский.

Украина уже бьет по россиянам Фламинго, что известно / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Где россияне готовят новое наступление

Есть ли план окончания войны

Когда в Украине состоится переход на контрактную армию

Россияне готовят реванш на одном из направлений фронта. Ситуация в Покровске остается сложной в городе продолжаются бои. В то же время, есть планы о полной зачистке Купянска от российских оккупационных войск. Об этом сообщил во время брифинга, который транслировал Офис президента Украины.

Главред собрал основные заявления Зеленского о войне и переговорах.

Новое наступление РФ - какая ситуация на фронте

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Купянске продолжается операция по зачистке города от остатков российских оккупантов. По его словам, в городе все еще находится около 60 военных противника.

"Мы все зачистим. Даты определены, они были на Ставке. Делиться этой информацией пока не будем", - сказал он, комментируя ситуацию в Купянске.

Смотрите видео заявлений Зеленского о ситуации на фронте:

/ Фото: скриншот

Президент также подчеркнул, что российские войска пытаются сделать реванш после потери инициативы на Добропольском направлении в Донецкой области.

"Доброполье - не просто. Наша операция продолжается. Главком сказал, что где-то 2,5-3 километра на юге они еще зачистили. Зачистили, но понимает Россия, что там проиграла инициативу полностью, и понимаем, что они готовят реванш. Это понятно по перехватам, что они накапливают войска. По всем признакам понимаем", - сообщил Зеленский.

Доброполье / Инфографика: Главред

Отдельно Зеленский остановился на ситуации вблизи Покровска, отметив, что враг в последнее время не достиг никаких успехов. По его словам, около 30% всех боевых действий сейчас приходится именно на район Покровска, где российские войска применяют до половины всех управляемых авиационных бомб.

Президент подчеркнул, что украинским защитникам приходится действовать в чрезвычайно сложных условиях, ведь в городе остается от 260 до 300 российских военных. В самом Покровске действует 425-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины, который несет основную боевую нагрузку на этом направлении.

На других участках фронта ситуация существенно не изменилась. В частности, на Лиманском направлении наблюдается стабилизация обстановки, на Краматорском и в районе Константиновки продолжаются бои без заметных изменений, а на Новопавловском направлении украинские военные продолжают противостоять врагу в шести населенных пунктах.

Покровск / Инфографика: Главред

Европейский план окончания войны

Президент Владимир Зеленский отрицает существование согласованного "мирного плана из 12 пунктов" и отметил, что утверждения об участии России в таких переговорах не соответствуют действительности.

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию", - сказал Зеленский.

Он выразил удивление по поводу заявлений о возможном присутствии российской стороны за столом переговоров, подчеркнув, что пока ни один европейский лидер или президент США не способен заставить Москву участвовать в диалоге.

Глава государства также подчеркнул, что любые будущие инициативы по мирному урегулированию должны обсуждаться при участии Соединенных Штатов Америки, поскольку без их политической и военной поддержки переход к дипломатическому этапу невозможен.

"Наша позиция следующая: сейчас есть консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, никакого плана четкого на столе пока готового нет", - отметил Зеленский.

Удары по России ракетами Фламинго и не только

Зеленский сообщил, что в Украине идут успешные темпы производства ракет и до конца года ожидается выход на массовое производство.

"Мы применяем на сегодня уже новые ракеты, такие как Фламинго и Рут. Я вам не скажу, какое количество", - сказал он.

Фламинго / Инфографика: Главред

Президент сообщил, что у Украины есть комплексы Нептун в нескольких модификациях - обычные и длинные Нептуны, которые хорошо проявили себя в бою.

Смотрите видео о боевом применении ракет Фламинго:

"Последний месяц мы говорили о том, чтобы коммуницировать очень подробно наши ракеты, а также дроны-ракеты, такие как "Паляница", такие как Ад, такие как Рута, такие как Фламинго. Что из этого ракеты, а что из этого ракеты-дроны подробно говорить не буду. Я думаю, что абсолютно все в Украине, слава Богу, что в России, также уже видели по итогам последнего месяца-двух массированные ответы на российские атаки по их энергетическому сектору, который зарабатывает деньги на эту войну против нас", - резюмирует он.

Нептун / Инфографика: Главред

Смотрите видео заявления Зеленского о дальнобойных ударах по России:

/ Фото: скриншот

Увеличение заработной платы военным

Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых условий для украинских военнослужащих, в частности введение контрактной армии, обновленных контрактов и повышение заработной платы. По его словам, Министерство обороны совместно с правительством и Министерством финансов работает над созданием системы контрактов, которые будут предусматривать сроки службы от одного до пяти лет.

"Есть хорошие сигналы по повышению заработной платы для военнослужащих", - заверил Зеленский.

Конкретные суммы выплат пока не определены, но над финансовым обоснованием уже идет работа, чтобы обеспечить прозрачное финансирование и продемонстрировать партнерам последовательность в подходах. Президент подчеркнул, что формируется целостная матрица будущих контрактов, которую планируют представить публично.

Относительно повышения зарплат военным Зеленский отметил, что в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 2,8 триллиона гривен, и власть стремится максимально направить эти средства на нужды оборонного сектора.

Переход Украины на контрактную армию

Кроме того, Зеленский высказался о внедрении в Украине контрактной армии.

"Мы делаем все, чтобы наша армия ни в коем случае не уменьшалась. (...) Что касается контрактов - это будет касаться контрактной армии. Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время войны, героические лица (те, кто захочет остаться в армии), с мобилизационного статуса смогли перейти на контракт", - пояснил президент.

Владимир Зеленский / Фото: скриншот

Украина готова начать экспорт оружия

Президент отметил, что в этом году Украина планирует открыть два представительства, которые будут заниматься продажей избыточного оружия и продукции, изготовленной в рамках совместного производства. Речь идет о создании двух "экспортных столиц" - в Берлине и Копенгагене, где уже достигнуты договоренности как на уровне компаний, участвующих в ко-продакшене, так и межгосударственных структур.

Зеленский указал на то, что целью этих инициатив является привлечение дополнительных средств для финансирования производства дефицитного вооружения внутри страны. Координация контрактов со странами ЕС поручена советнику президента Александру Камышину. Параллельно продолжается сотрудничество с государствами Ближнего Востока и Соединенными Штатами.

"Команда Соединенных Штатов Америки по Drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Какое оружие будет экспортировать Украина

Украина готова в будущем продавать оружие на экспорт, но определенные образцы остаются критически необходимыми для обороны страны.

По словам Зеленского, не вся техника подлежит экспорту - некоторые виды нам нужны прежде всего самим. Он указал, что есть избыток морских дронов, их вдвое больше, чем Украина сейчас использует, есть производство артиллерийских систем и другого оружия, имеющего экспортный потенциал, однако для этого требуется финансирование.

Зеленский также отметил, что справедливо было бы, если бы партнеры полностью профинансировали производство дефицитных образцов, а уже изготовленную продукцию распределяли пополам - некоторые страны даже готовы передать свою долю Украине.

"То есть действуют такие лояльные отношения, что они просто верят в Украину и переживают. Но, безусловно, мы понимаем, что это будет их половина", - пояснил президент.

Реально ли устроить блэакут в Москве ракетами Фламинго - мнение эксперта

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, у Украины есть достаточные силы и средства, чтобы обесточить столицу даже без использования ракет Tomahawk. Об этом он заявил в интервью Главреду.

Он добавляет, что без Tomahawk это сложнее из-за мощной ПВО Москвы - два "кольца" противовоздушной обороны, которые трудно прорвать, однако задача выполнимая, особенно при применении систем типа "Фламинго", "Паляница" и "Ад".

Ракеты украинского производства и дальность их поражения / Инфографика: Главред

Жданов указывает на то, что если задействовать их вместе, можно обеспечить масштабное отключение электроснабжения, тем более что большинство подстанций, которые питают Москву, расположены за пределами города. В ответ в России заявили о намерении глушить мобильную связь и отключать интернет РЭБ-амуницией, чтобы усложнить работу украинских дронов.

"В общем, блэкаут в Москве абсолютно реален. С Tomahawk его устроить гораздо проще, быстрее и эффективнее. Но и без них Украина справится и может это сделать даже сегодня", - резюмировал он.

