Гора слайсов за считанные секунды: как быстро нарезать шампиньоны без ножа

Вы узнаете:
- Зачем натирать на терке грибы
- Как равномерно нарезать шампиньоны
Шампиньоны - продукт, который прекрасно дополняет многие блюда. Но чтобы добавить эти грибы в блюдо, часто надо потратить много времени, чтобы помыть, почистить и нарезать их.
Однако Главред узнал, что, по крайней мере, один из этих процессов можно ускорить, если знать один лайфхак. О нем в TikTok zefirka_recipes рассказала украинский блогер Юлия.
Как быстро нарезать грибы
После мытья и очистки грибов хозяйки тратят немало времени на нарезку, особенно если шампиньонов много. Хотя можно "нарезать" грибы с помощью обычной терки.
Терку поворачиваем стороной для шинковки и трем каждый гриб. В результате, все грибы будут равномерно "нарезаны", а на сам процесс придется потратить значительно меньше времени.
Смотрите видео, как быстро и равномерно нарезать шампиньоны:
@zefirka_recipes Знали о таком способе нарезки грибов? Сохраняйте #лайфхак ?Удобно и быстро? Грибы беру в @silpo.ukraine , всегда хороший выбор , от малюсеньких и до огромных. #лайфхаки#лайфхакидлямам♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Читайте также:
- Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль
- Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябре
- Забудете о холоде и сквозняках: как утеплить окна за копейки
О персоне: zefirka_recipes
zefirka_recipes - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zefirka_recipes подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред