Гора слайсов за считанные секунды: как быстро нарезать шампиньоны без ножа

Анна Косик
5 ноября 2025, 04:51
Одна хитрость значительно упростит процесс нарезания грибов.
шампиньоны
Лайфхак для нарезки шампиньонов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Зачем натирать на терке грибы
  • Как равномерно нарезать шампиньоны

Шампиньоны - продукт, который прекрасно дополняет многие блюда. Но чтобы добавить эти грибы в блюдо, часто надо потратить много времени, чтобы помыть, почистить и нарезать их.

Однако Главред узнал, что, по крайней мере, один из этих процессов можно ускорить, если знать один лайфхак. О нем в TikTok zefirka_recipes рассказала украинский блогер Юлия.

Как быстро нарезать грибы

После мытья и очистки грибов хозяйки тратят немало времени на нарезку, особенно если шампиньонов много. Хотя можно "нарезать" грибы с помощью обычной терки.

Терку поворачиваем стороной для шинковки и трем каждый гриб. В результате, все грибы будут равномерно "нарезаны", а на сам процесс придется потратить значительно меньше времени.

Смотрите видео, как быстро и равномерно нарезать шампиньоны:

@zefirka_recipes Знали о таком способе нарезки грибов? Сохраняйте #лайфхак ?Удобно и быстро? Грибы беру в @silpo.ukraine , всегда хороший выбор , от малюсеньких и до огромных. #лайфхаки#лайфхакидлямам♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

О персоне: zefirka_recipes

zefirka_recipes - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zefirka_recipes подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.

