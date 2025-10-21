Укр
Добавьте 1 предмет в стиральную машину, чтобы "мгновенно" избавиться от затхлого запаха с одежды

Сергей Кущ
21 октября 2025, 00:44
Всего один простой ингредиент поможет вернуть вещам свежесть и предотвратить появление запаха в будущем.

Даже самая современная стиральная машина не всегда справляется с неприятным запахом от одежды. После стирки вещи могут оставаться с лёгким запахом сырости, особенно если речь идёт о спортивной форме, полотенцах или старых тканях. К счастью, есть простой и эффективный способ навсегда избавиться от затхлости — и для этого понадобится всего один предмет, который есть на каждой кухне.

Речь идёт об обычном уксусе. Этот недорогой и безопасный продукт способен устранить даже глубокие запахи, с которыми не справляются стиральные порошки и кондиционеры. Как отмечают пользователи Reddit, достаточно добавить полстакана белого уксуса прямо в барабан стиральной машины перед стиркой. Средство нейтрализует бактерии, вызывающие неприятный запах, и придаёт белью ощущение свежести.

Один из комментаторов написал: "Уксус в стирку — и никакого запаха. Даже старые полотенца становятся как новые".

Некоторые также советуют использовать смесь водки и воды — её можно распылить на одежду перед стиркой, чтобы избавиться от особенно стойких запахов, например "запаха спортзала" или "аромата секонд-хенда".

Совет: если запах затхлости не уходит даже после стирки с уксусом, проблема может быть не в одежде, а в самой стиральной машине. Осевшие остатки порошка, плесень или грязь в резиновых уплотнителях барабана часто становятся источником неприятного запаха.

Как очистить стиральную машину:

  1. Прогоните пустую стирку при 90°C, добавив стакан белого уксуса.
  2. Протрите резиновый уплотнитель барабана раствором уксуса и воды.
  3. Очистите фильтр и лоток для порошка.

Регулярная чистка и добавление белого уксуса при стирке не только избавят одежду от затхлости, но и продлят срок службы вашей стиральной машины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

