Пометка "7 кг" на стиральной машине: сколько белья на самом деле можно загружать

Главное из новости:
- Цифра на стиральной машине означает вес сухого белья, а не мокрого
- Перегрузка барабана вредит технике и снижает качество стирки
- Для деликатных программ следует уменьшать объем загрузки, чтобы избежать повреждений
Когда мы выбираем стиральную машину, одним из главных критериев становится ее вместимость - 5, 7, 9 или даже 10 килограммов. Но мало кто задумывается, что именно кроется за этими цифрами. И зря: от правильного понимания зависит не только качество стирки, но и долговечность самой техники, пишет ТСН.
Сухое или мокрое: что имеется в виду
Цифра на корпусе стиральной машины - это вес сухого белья, которое можно безопасно загрузить в барабан. Например, 7 кг - это именно столько сухих вещей машина способна постирать без ущерба для механизмов. После намокания вес белья может вырасти до 14-18 кг, особенно если это хлопок или махровые полотенца.
Перегрузка - главная ошибка
Желание "допихнуть еще одну вещь" может обернуться серьезными проблемами. Чрезмерная загрузка приводит к:
- износу двигателя;
- поломке амортизаторов;
- некачественной стирки;
- появлению шума и вибраций.
Оптимальная загрузка - 80-90% от максимальной вместимости, особенно если стираете тяжелые вещи: джинсы, постель, полотенца.
Как оценить вес белья без весов
Ориентируйтесь на простые примеры: комплект постельного белья весит примерно 2,5 кг, пара джинсов - до 1 кг, футболка - около 300 г, банное полотенце - до 800 г, свитер или худи - до 1 кг. Если между бельем и верхним краем барабана остается пространство для ладони - загрузка в пределах нормы.
Программа стирки тоже имеет значение
Не все режимы рассчитаны на полную загрузку. Например:
- для хлопка и смешанных тканей допустима полная загрузка;
- для синтетики - не более 3-4 кг;
- для деликатных тканей, шерсти или шелка - максимум 2 кг;
- для быстрой стирки - до 2 кг, иначе вещи не успеют качественно постираться.
Как продлить жизнь стиральной машинки
Чтобы стиральная машина служила дольше, важно не перегружать барабан и не трамбовать вещи внутри. Стоит чередовать большие и малые предметы для равномерного распределения веса, регулярно очищать фильтр и уплотнитель дверцы, а также избегать запуска стирки с пустым барабаном без надобности.
Интересное по теме:
- Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машину
- Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки
- Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред