Пометка "7 кг" на стиральной машине: сколько белья на самом деле можно загружать

Сколько белья на самом деле надо загружать в барабан / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Когда мы выбираем стиральную машину, одним из главных критериев становится ее вместимость - 5, 7, 9 или даже 10 килограммов. Но мало кто задумывается, что именно кроется за этими цифрами. И зря: от правильного понимания зависит не только качество стирки, но и долговечность самой техники, пишет ТСН.

Сухое или мокрое: что имеется в виду

Цифра на корпусе стиральной машины - это вес сухого белья, которое можно безопасно загрузить в барабан. Например, 7 кг - это именно столько сухих вещей машина способна постирать без ущерба для механизмов. После намокания вес белья может вырасти до 14-18 кг, особенно если это хлопок или махровые полотенца.

Перегрузка - главная ошибка

Желание "допихнуть еще одну вещь" может обернуться серьезными проблемами. Чрезмерная загрузка приводит к:

износу двигателя;

поломке амортизаторов;

некачественной стирки;

появлению шума и вибраций.

Оптимальная загрузка - 80-90% от максимальной вместимости, особенно если стираете тяжелые вещи: джинсы, постель, полотенца.

Как оценить вес белья без весов

Ориентируйтесь на простые примеры: комплект постельного белья весит примерно 2,5 кг, пара джинсов - до 1 кг, футболка - около 300 г, банное полотенце - до 800 г, свитер или худи - до 1 кг. Если между бельем и верхним краем барабана остается пространство для ладони - загрузка в пределах нормы.

Программа стирки тоже имеет значение

Не все режимы рассчитаны на полную загрузку. Например:

для хлопка и смешанных тканей допустима полная загрузка;

для синтетики - не более 3-4 кг;

для деликатных тканей, шерсти или шелка - максимум 2 кг;

для быстрой стирки - до 2 кг, иначе вещи не успеют качественно постираться.

Как продлить жизнь стиральной машинки

Чтобы стиральная машина служила дольше, важно не перегружать барабан и не трамбовать вещи внутри. Стоит чередовать большие и малые предметы для равномерного распределения веса, регулярно очищать фильтр и уплотнитель дверцы, а также избегать запуска стирки с пустым барабаном без надобности.

