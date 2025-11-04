Укр
Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

Даяна Швец
4 ноября 2025, 19:55
Специалисты выяснили, какие вещи категорически не стоит отправлять в барабан, и какие последствия может иметь такая неосторожность.
Стиральная машинка, стирка
Что нельзя стирать / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Стирка, на первый взгляд, кажется безопасным и простым процессом, но даже она способна навредить не только вещам, но и самой стиральной машине. Об этом пишет HuffPost.

1. Слишком много стирального средства

Чрезмерное количество порошка не сделает ваши вещи чище.

"Худшее, что люди делают со своими стиральными машинами, - это используют слишком много моющего средства", - сказал Патрик Ричардсон.

Как объясняет эксперт, стиральные средства часто имеют маслянистую основу, поэтому они не полностью вымываются во время цикла стирки. Из-за этого остатки накапливаются внутри машины, влияя на работу сенсоров и вызывая неприятный запах плесени.

Ричардсон советует использовать не более двух столовых ложек средства на полную загрузку барабана. Также он не рекомендует капсулы, ведь в них обычно содержится больше химии, чем нужно.

"Использование меньшего количества моющего средства продлевает срок службы вашей стиральной машины, и это прекрасно для вашей одежды. Поэтому это просто беспроигрышный вариант", - отмечает специалист.

Лучше всего выбирать стиральное мыло или гипоаллергенные средства, ведь они содержат меньше масла и меньше вредят внутренним деталям машины. Если же вы раньше перебарщивали со средством, просто начните дозировать его правильно, со временем остатки сами вымоются.

2. Смягчители и ароматические шарики

Средства, придающие вещам приятный запах, не всегда полезны для техники. Они способны вывести из строя сенсоры и забивать шланги.

Если вы хотите сделать белье более мягким, эксперты советуют альтернативу - бросить в сушилку шарик из алюминиевой фольги. А чтобы придать аромат, можно нанести несколько капель эфирного масла на шерстяной шарик перед сушкой.

3. Маленькие вещи: носки, белье, шнурки

Мелкие предметы часто "исчезают" во время стирки не из-за магии, а из-за конструкции машины.

"Они могут застревать в маленьких щелях и даже... оказаться в шланге", - пояснил Ричардсон.

Чтобы этого избежать, стоит класть детские носки, нижнее белье или шнурки в специальный сетчатый мешок перед запуском стирки. Это убережет и вещи, и технику.

4. Большие вещи: одеяла, покрывала, коврики

Слишком объемные вещи создают серьезную нагрузку на барабан и могут вывести машину из строя.

"Когда вы превышаете вместимость [стиральной машины], это может привести к ее разбалансировке, поскольку это тяжело для ремней и шестерен. Они не рассчитаны на такой большой вес", - отмечает Ричардсон.

Если одеяло или ковер не помещаются в ваше устройство, лучше отнести их в прачечную с большими машинами или воспользоваться услугами химчистки, советует Кристин ДиНиколантонио, старший директор Американского института уборки.

Специалист добавляет, что даже тип машины имеет значение: подушки, например, можно стирать во фронтальных моделях, а в машинах с вертикальной загрузкой, только парами, чтобы сохранить баланс.

5. Обувь

Хотя некоторые производители позволяют машинную стирку обуви, делать это следует осторожно. Менеджер бренда Whirlpool, Морган Лалонд, объясняет: обувь нужно класть в наволочку или сетчатый мешок и выбирать деликатный режим в холодной воде.

"Это помогает предотвратить сильное опрокидывание по барабану", - отмечает она. Для баланса стоит добавить несколько старых полотенец.

Впрочем, обувь из кожи, замши, винила или резины лучше никогда не стирать в машинке, такие материалы могут испортиться безвозвратно.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине - инфографика / Главред

6. Металлические предметы: ключи, монеты, пряжки

Металл и стиральная машина - несовместимые вещи.

"В целом металл и стиральные машины плохо сочетаются... От этого может помяться барабан и треснуть дверца стиральной машины", - сказал Палмер-Смит.

Чтобы избежать проблем, следует всегда проверять карманы перед стиркой. Куртки с большой фурнитурой, молниями или кнопками, также лучше стирать вручную, добавляет ДиНиколантонио.

7. Резиновые вещи: коврики, сапоги, подушки

Изделия из резины не переносят высоких температур. Во время стирки они могут начать плавиться или распадаться на куски.

"Если резина распадается на более мелкие кусочки, насосы могут быть повреждены, а фильтры засорены, поскольку кусочки циркулируют по системе", - пояснил Палмер-Смит.

Разумное использование стиральной машины и осторожное отношение к тому, что вы в нее кладете, помогут избежать дорогостоящих ремонтов и обеспечат длительную бесперебойную работу техники.

Также ранее рассказывалось, как безопасно очистить USB-порт телефона.

Об источнике: HuffPost

HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия.

Сайт предлагает новости, сатиру, блоги и оригинальный контент, а также освещает политику, бизнес, развлечения, окружающую среду, технологии, популярные СМИ, стиль жизни, культуру, комедию, здоровое питание, интересы молодых женщин и местные новости с участием колумнистов. Он был создан как прогрессивная альтернатива консервативным новостным сайтам, таким как Drudge Report. Сайт содержит собственный контент и контент, созданный пользователями с помощью видеоблогов, аудио и фото. В 2012 году сайт стал первым коммерческим предприятием цифровых медиа Соединенных Штатов, которое получило Пулитцеровскую премию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка лайфхак интересные новости
