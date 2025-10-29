Неожиданное место в доме: одежда и постельное бельё высохнут в мгновение ока

Ванные комнаты изначально созданы для борьбы с влагой, а вытяжка удаляет влажный воздух, предотвращая его накопление.

Высушить одежду и постельное бельё с наступлением холодов становится всё труднее — воздух влажный, солнца мало, а сквозняки не помогают.

Тем не менее, есть место в доме, где вещи могут высохнуть быстрее, чем вы ожидаете — ванная комната, пишет Express.

На первый взгляд кажется странным использовать ванную для этой цели — ведь именно там всегда влажно из-за душа и горячей воды. Но, как отмечают специалисты компании Seeley, именно её особенности делают ванную идеальным пространством для сушки белья.

Почему это работает

Ванные комнаты изначально созданы для борьбы с влагой. Вытяжка удаляет влажный воздух, предотвращая его накопление.

Окно, если его слегка приоткрыть, создаёт лёгкий поток воздуха, ускоряя испарение влаги.

Остаточное тепло после принятия душа поднимает температуру в помещении, помогая ткани высыхать быстрее.

Поставьте сушилку рядом с вентилятором или окном, и вы удивитесь, насколько быстро ваши простыни станут сухими и будут пахнуть свежестью.

Несколько полезных советов

Стирайте утром. Это даст белью целый день, чтобы высохнуть естественным образом.

Избегайте вечерней стирки. В прохладные ночные часы процесс сушки значительно замедляется.

Пусть вещи "греются". Если бельё висит в ванной днём, когда в помещении теплее, оно не только быстрее сохнет, но и лучше проветривается.

Ванная комната может стать вашим лучшим помощником в борьбе с сыростью — стоит лишь правильно использовать её естественные преимущества.

Как правильно высушить одежду: советы экспертов

Эксперты отмечают, что качественная вентиляция — ключевой фактор, помогающий одежде оставаться сухой и свежей в холодный сезон. Даже в прохладную погоду полезно на несколько минут открывать окна: свежий воздух выводит лишнюю влагу и предотвращает появление конденсата. Такое регулярное проветривание — простой и эффективный способ уберечь жильё от сырости и плесени, не прибегая к постоянному обогреву.

