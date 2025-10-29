Неожиданное место в доме: одежда и постельное бельё высохнут в мгновение ока

Вы узнаете:
Высушить одежду и постельное бельё с наступлением холодов становится всё труднее — воздух влажный, солнца мало, а сквозняки не помогают.
Тем не менее, есть место в доме, где вещи могут высохнуть быстрее, чем вы ожидаете — ванная комната, пишет Express.
Неожиданное место для быстрой сушки
На первый взгляд кажется странным использовать ванную для этой цели — ведь именно там всегда влажно из-за душа и горячей воды. Но, как отмечают специалисты компании Seeley, именно её особенности делают ванную идеальным пространством для сушки белья.
Почему это работает
Ванные комнаты изначально созданы для борьбы с влагой. Вытяжка удаляет влажный воздух, предотвращая его накопление.
Окно, если его слегка приоткрыть, создаёт лёгкий поток воздуха, ускоряя испарение влаги.
Остаточное тепло после принятия душа поднимает температуру в помещении, помогая ткани высыхать быстрее.
Поставьте сушилку рядом с вентилятором или окном, и вы удивитесь, насколько быстро ваши простыни станут сухими и будут пахнуть свежестью.
Несколько полезных советов
- Стирайте утром. Это даст белью целый день, чтобы высохнуть естественным образом.
- Избегайте вечерней стирки. В прохладные ночные часы процесс сушки значительно замедляется.
- Пусть вещи "греются". Если бельё висит в ванной днём, когда в помещении теплее, оно не только быстрее сохнет, но и лучше проветривается.
- Ванная комната может стать вашим лучшим помощником в борьбе с сыростью — стоит лишь правильно использовать её естественные преимущества.
Как правильно высушить одежду: советы экспертов
Эксперты отмечают, что качественная вентиляция — ключевой фактор, помогающий одежде оставаться сухой и свежей в холодный сезон. Даже в прохладную погоду полезно на несколько минут открывать окна: свежий воздух выводит лишнюю влагу и предотвращает появление конденсата. Такое регулярное проветривание — простой и эффективный способ уберечь жильё от сырости и плесени, не прибегая к постоянному обогреву.
Ранее сообщалось о том, что добавление одной вещи высушит одежду за 15 минут. Полотенце помогает улучшить циркуляцию воздуха внутри барабана и предотвращает слипание вещей.
Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
