Секрет быстрой сушки: добавление одной вещи высушит одежду за 15 минут

Как быстро высушить одежду после стирки / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сделать сушку белья быстрее и эффективнее можно с помощью простого лайфхака — достаточно добавить в сушильную машину одно чистое и сухое полотенце.

Оно быстро впитывает влагу из мокрой одежды, сокращая общее время сушки, пишет Express.

Кроме того, полотенце помогает улучшить циркуляцию воздуха внутри барабана и предотвращает слипание вещей, благодаря чему тепло распределяется равномерно и одежда высыхает быстрее.

Для максимального эффекта положите сухое полотенце в барабан, сверху — мокрую одежду, и запустите быстрый режим на 15–20 минут.

Если хотите придать вещам лёгкий аромат, нанесите несколько капель эфирного масла на полотенце перед сушкой. Это не только ускорит процесс, но и сделает бельё приятно пахнущим.

Как сушить одежду: советы экспертов

Эксперт по вопросам чистоты Брайан Фенн поделился на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, что его настоящей находкой стала сушилка с подогревом — он назвал её "переломным моментом" в ведении домашнего хозяйства.

Брайан также рассказал об одном простом трюке: если накрыть сушилку обычной простынёй, тепло будет лучше сохраняться внутри, что значительно ускорит процесс сушки. По его словам, таким способом можно высушить до двух полных загрузок белья всего за три часа.

Смотрите видео - как выбрать сушильную машину:

Автры YouTube-канала Кібернетики рассказали о том, как правильно выбрать сушильную машину. Они собрали топ-5 лучших моделей, которые стоит рассмотреть, особенно с выгодными предложениями.

Кроме того, они дали полезные советы, на что обращать внимание при выборе. Вы узнаете ключевые особенности, отличия и полезные функции сушилок, чтобы с лёгкостью подобрать идеальный вариант именно для себя.

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

