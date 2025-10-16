Укр
Читать на украинском
Одежда высохнет за считанные часы даже без отопления: феноменально простой трюк

Алексей Тесля
16 октября 2025, 14:56
Настоящим спасением может стать сушилка с подогревом, говорят эксперты.
Сушилка для одежди, брюки
Назван эффективный способ сушки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • В помещении без достаточного солнечного света и вентиляции сушка может затянуться надолго
  • Настоящим спасением стала сушилка с подогревом

Сушка одежды в помещении без достаточного солнечного света и вентиляции может затянуться надолго, создавая идеальные условия для размножения бактерий.

В результате вещи нередко остаются влажными несколько дней, приобретая неприятный, затхлый запах, пишет Express.

Энтузиаст по вопросам чистоты Брайан Фенн поделился на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, что настоящим спасением для него стала сушилка с подогревом — он назвал её "переломным моментом" в домашнем быту.

Он отметил важную деталь: чтобы ускорить сушку, стоит накрыть сушилку сверху обычной простынёй — она удерживает тепло внутри и помогает одежде сохнуть значительно быстрее. В среднем, за три часа можно высушить две полные загрузки белья.

Для тех, кто привык использовать обычные напольные сушилки, но устал ждать по 24 часа, пока одежда полностью высохнет, подогреваемая сушилка может стать отличной альтернативой.

Она сохраняет привычную форму, но работает куда эффективнее: одежда становится сухой всего за 2–5 часов, в зависимости от плотности ткани и объема загрузки.

При этом сушилка с подогревом значительно дешевле полноценной сушильной машины и потребляет меньше электроэнергии, что делает её удобным и экономичным решением для домашнего использования.

Как правильно сушить одежду: советы экспертов

Эксперты считают, что качественная вентиляция играет ключевую роль в том, чтобы одежда оставалась сухой и не впитывала лишнюю влагу в холодное время года. Даже в прохладные дни стоит хотя бы ненадолго открывать окна — это способствует выведению избытка влаги из помещения и предотвращает образование конденсата.

Регулярное проветривание — простой и эффективный способ снизить уровень влажности в доме и защитить его от появления сырости и плесени, не прибегая к постоянному использованию отопительных приборов.

Смотрите видео - ка стирать шерстяные вещи:

Шерстяные вещи требуют особенного ухода, и нередко владельцы сталкиваются с проблемой свалявшейся одежды — когда раньше мягкое и пушистое изделие становится плотным, жестким и уменьшается в размере. Чтобы избежать подобных последствий, важно понимать механику валяния шерсти, причины появления пилинга, а также — как правильно стирать вязаные изделия из различных видов пряжи.

Почему шерсть сваливается: внутренняя механика процесса

Шерсть — это натуральное волокно с чешуйчатой структурой. Под воздействием влаги, температуры и трения чешуйки раскрываются, а затем цепляются друг за друга, образуя плотное, сбитое полотно. Этот процесс называется свалкой (или валянием).

На бытовом уровне это происходит, например, если постирать шерстяной свитер в горячей воде или с сильным отжимом: изделие уменьшается в размере, теряет форму и эластичность.

Пилинг (катышки): почему он появляется

Катышки, или пилинг, образуются в местах активного трения (подмышки, бока, ворот), когда короткие волокна пряжи вылезают на поверхность изделия, скатываются и цепляются друг за друга. Это особенно характерно для мягкой, пушистой пряжи или при недостаточно плотной вязке, говорится в видео на YouTube-канале Теплі петлі.

Рыхлая вязка и особенности валки альпаки

Изделия с рыхлой вязкой (особенно из объёмной пряжи) сваливаются быстрее — между волокнами больше пространства, и они легче деформируются при трении. Интересно, что шерсть альпаки сваливается иначе: она имеет более гладкую структуру, меньше чешуек, поэтому вещи из неё устойчивее к валянию и реже покрываются катышками.

Наиболее частые причины свалки шерстяных изделий

  • Стирка в горячей воде (выше 30°C)
  • Использование агрессивных моющих средств
  • Механическая обработка: отжим, трение, сушка в машине
  • Слишком частая стирка
  • Слишком плотное хранение, особенно во влажной среде

Уникальное свойство шерсти — самоочищение

Многие забывают, что шерсть обладает естественными антибактериальными свойствами и способностью самоочищаться. Это значит, что шерстяные вещи вовсе не нужно часто стирать. Часто достаточно просто проветривания на свежем воздухе.

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

лайфхак одежда
