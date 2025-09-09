Рой 'Шахедов' приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

По сообщению мониторинговых каналов, в направлении Киева и области движется около 30 беспилотников.
В Воздушных силах отметили, что дроны приближаются к Бучанскому району Киевской области.
"Бучанский район Киевской области - угроза применения врагом ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
По данным мониторингового канала "monitoringwar", в воздушном пространстве Украины сейчас находится около 40 ударных и имитационных беспилотников "Герань/Гербера".
"Больше всего беспилотников сконцентрировано по направлениям: из Сумской области в Черниговскую, из Харьковской и Днепропетровской областей в Полтавскую, а также из Киевской в Житомирскую область", - сообщают в канале.
Как уточняют в источнике, группа БпЛА "Гербера/Герань" продолжает движение по Житомирской области, сейчас курс направлен на Ровенскую область.
Кроме того, существует вероятность, что Россия может планировать ракетный удар в ближайшее время. Мониторинговые каналы зафиксировали коммуникации стратегической авиации ВКС РФ на боевых частотах, что может свидетельствовать о повышенной боевой готовности.

