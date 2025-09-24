Берегите слух — спасете память: новое неожиданное исследование ученых

Существует всё больше доказательств того, что своевременная коррекция слуха может замедлить прогрессирование когнитивного снижения.

https://glavred.info/nauka/beregite-sluh-spasete-pamyat-novoe-neozhidannoe-issledovanie-uchenyh-10700747.html Ссылка скопирована

Что может способствовать деменции / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/Kor_el_ya

Вы узнаете:

Примерно каждый пятый человек старше 50 лет сталкивается с лёгкими когнитивными нарушениями

Всё больше внимания уделяется сопутствующим состояниям болезни, таким как ухудшение слуха

Болезнь Альцгеймера считается наиболее распространённой формой деменции. Это неврологическое заболевание разрушает клетки головного мозга, со временем нарушая память, мышление, речь и поведение.

Это недуг с тяжёлыми последствиями не только для самого пациента, но и для его близких. Недавние научные исследования указывают на связь между когнитивными нарушениями и снижением слуха, пишет Express.

видео дня

По различным оценкам, примерно каждый пятый человек старше 50 лет сталкивается с лёгкими когнитивными нарушениями (ЛКН) — состоянием, которое уже выходит за рамки естественного старения и может перейти в деменцию.

Хотя возраст и наследственность остаются ключевыми факторами риска, не поддающимися изменению, всё больше внимания уделяется сопутствующим состояниям, таким как ухудшение слуха. Большинство людей с деменцией или ЛКН также страдают различными формами потери слуха.

С возрастом и увеличением продолжительности жизни растёт и количество людей, одновременно сталкивающихся с нарушениями слуха и когнитивными расстройствами.

Сегодня существует всё больше доказательств того, что своевременная коррекция слуха — например, с помощью слуховых аппаратов — может замедлить прогрессирование когнитивного снижения, особенно у тех, кто находится в группе риска.

А для людей, уже живущих с деменцией или ЛКН, восстановление слуха способствует улучшению общения, снижает социальную изоляцию и положительно влияет на общее качество жизни.

Забота о слухе способна принести ощутимые улучшения в повседневной жизни. Для многих возвращение возможности полноценно слышать становится переломным моментом.

Использование современных слуховых технологий действительно может изменить состояние и общее самочувствие человека к лучшему.

При этом, связь между деменцией и потерей слуха продолжает активно изучаться. Национальная благотворительная организация RNID, оказывающая помощь людям с нарушениями слуха, поддерживает исследования в этой области. Их цель — углубить понимание взаимосвязи и разработать более эффективные методы диагностики и терапии обеих проблем.

Чем заменить очки для чтения: ответ ученых

Исследователи выяснили, что регулярное использование специальных глазных капель в течение дня может значительно улучшить близорукость и даже стать альтернативой очкам.

По результатам эксперимента, эффект от применения сохраняется на несколько лет. Люди, участвовавшие в исследовании, смогли читать на 2–3 строки ниже по таблице Егера — без какой-либо коррекции зрения с помощью очков.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

Также вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред